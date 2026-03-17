Χωρίς ταξί θα παραμείνει από σήμερα 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου η χώρα, καθώς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές προχωρούν σε απεργία αντιδρώντας σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση.

Οι οδηγοί ταξί έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.

Ανάμεσα στα αιτήματα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035.

Παράλληλα, αντιτίθενται και στη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ. οχήματα να πραγματοποιούν αστικές κούρσες, σε βανάκια, να πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.