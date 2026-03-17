Τη δική του μάχη δίνει στη ΜΕΘ του Παίδων ο 14χρονος από την Κέρκυρα που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια εσπευσμένα στην Αθήνα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε υποστεί επισκληρίδιο αιμάτωμα και προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια το αγόρι διακομίστηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Χθες, Δευτέρα 16/3, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 17/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη χειρουργείο κρανιοεγκεφαλικής αποσυμπίεσης με την κατάστασή του όμως να παραμένει κρίσιμη.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο 14χρονος βρισκόταν με φίλους του, όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού, να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ.