Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από χθες, Κυριακή ένα αγόρι 14 ετών από την Κέρκυρα, μετά την πτώση του από πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι υποβλήθηκε αρχικά σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη επισκληρίδιο αιμάτωμα από την πτώση υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, επεσήμανε αναφερόμενος στο περιστατικό πως «δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά από πατίνια», ενώ τόνισε την ανάγκη για διορθώσεις στην οδήγηση και στα μέτρα προστασίας.