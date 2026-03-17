Στον επαναπροσδιορισμό της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού προχωρά η κυβέρνηση, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Το οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει τα δεδομένα, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή δημιουργούν νέα δεδομένα για την πορεία της οικονομίας.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για μεγαλύτερη αύξηση φαίνεται να περιορίζονται, καθώς η πιθανή άνοδος στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων προκαλεί έντονο προβληματισμό. Οι αυξήσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τον πληθωρισμό αλλά και το κόστος βασικών αγαθών, γεγονός που οδηγεί την κυβέρνηση σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, η αύξηση του κατώτατου μισθού ενδέχεται να κινηθεί γύρω στο 4,5%, δηλαδή περίπου 40 ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, έναντι των 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα.

Πριν από τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, στο κυβερνητικό επιτελείο υπήρχαν σκέψεις για μεγαλύτερη αύξηση, ακόμη και κατά 50 έως 70 ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τον κατώτατο μισθό κοντά στα 950 ευρώ ήδη από φέτος, επιτυγχάνοντας έναν χρόνο νωρίτερα τον στόχο που έχει τεθεί για το τέλος της τετραετίας.

Ωστόσο, το κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώνεται διεθνώς φαίνεται να οδηγεί στην επιλογή ενός πιο συντηρητικού σεναρίου. Έτσι, ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μετατίθεται ουσιαστικά για το 2027, όπως προέβλεπε και ο αρχικός κυβερνητικός σχεδιασμός.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή περίπου το 22,8% των μισθωτών. Παράλληλα, επηρεάζει έμμεσα και τις αποδοχές στον δημόσιο τομέα, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως βάση υπολογισμού για τον εισαγωγικό μισθό και τα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια.

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται να αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό τόσο ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο όσο και οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν αντίστοιχες αναπροσαρμογές στις αποδοχές χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία θα δουν επιπλέον αυξήσεις μέσω των τριετιών

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία θα δουν επιπλέον αυξήσεις μέσω των τριετιών. Εφόσον ο κατώτατος μισθός φτάσει στα 920 ευρώ, οι αποδοχές για εργαζόμενους με μία τριετία προϋπηρεσίας θα διαμορφωθούν περίπου στα 1.016 ευρώ.

Με δύο τριετίες ο μισθός θα φτάσει περίπου τα 1.117 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.230 ευρώ.

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκε μια σημαντική εξέλιξη στο πεδίο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Υπογράφηκε η πρώτη κλαδική σύμβαση μετά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, η οποία αφορά τη βιομηχανία ζαχαρωδών.

Η σύμβαση καλύπτει περίπου 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζομένους σε ολόκληρη τη χώρα και έχει τριετή διάρκεια, από το 2026 έως το 2028. Προβλέπει αυξήσεις που συνολικά θα ξεπεράσουν το 20% μέσα στην τριετία. Η συμφωνία υπογράφηκε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού και Επισιτισμού με τη στήριξη της ΓΣΕΕ, καθώς και από την Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας με τη συνδρομή του ΣΕΒ.

Η συμμετοχή των δύο οργανώσεων καθιστά τη σύμβαση υποχρεωτικά εκτελεστή για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την υπογραφή νέων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε τομείς που για χρόνια παραμένουν χωρίς αντίστοιχες συμφωνίες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο επισιτισμός, η βιομηχανία μετάλλου, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αλλά και τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι τελικές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με την κυβέρνηση να σταθμίζει τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων όσο και τις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο.