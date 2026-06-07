Σε τροχιά αναρρίχησης των υποδομών φιλοξενίας κινείται διαρκώς η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά τα τελευταία έτη.

Έντονη επενδυτική δραστηριότητα με νέα ξενοδοχεία σε νησιωτικούς και αστικούς προορισμούς καταγράφεται η οποία δεν ορρωδεί προς ουδενός παρά τα διαρκή σύννεφα τους πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου φέρνει στο προσκήνιο τόσο νέες τουριστικές επενδύσεις σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο όσο και σημαντικές εξελίξεις για μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους που επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στην ελληνική αγορά.

Νέα ξενοδοχειακή ανάπτυξη στα Κουφονήσια

Νέα επένδυση στον τομέα της φιλοξενίας προωθείται στα Κουφονήσια. Πρόκειται για ξενοδοχείο τριών αστέρων που θα δημιουργηθεί μέσω αλλαγής χρήσης υφιστάμενων κτιρίων, επέκτασης των εγκαταστάσεων και κατασκευής πισίνας σε έκταση περίπου 4,4 στρεμμάτων στην περιοχή Χαροκόπου.

Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΔΕΠΟΛΛΑ Κατοικίες Ε.Ε., η οποία είναι και μισθώτρια του ακινήτου.

Η νέα μονάδα αναμένεται να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν ενός προορισμού που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αυξημένη δημοτικότητα, ιδιαίτερα μεταξύ επισκεπτών που αναζητούν εναλλακτικές επιλογές στις Κυκλάδες.

Πεντάστερη επένδυση 392 κλινών στη Ρόδο

Σημαντική νέα τουριστική ανάπτυξη δρομολογείται και στη Ρόδο. Στην περιοχή Πεύκοι Λίνδου σχεδιάζεται η δημιουργία νέου ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας 392 κλινών σε έκταση περίπου 49 στρεμμάτων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, υπόγειων και ισόγειων βοηθητικών χώρων, εγκαταστάσεων διαχείρισης λυμάτων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η απαιτούμενη οικοδομική άδεια έχει ήδη εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία ΓΥΠΑΕΤΟΣ Α.Ε.

Στο Λασίθι επένδυση 74.3 εκατ. ευρώ

Δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την ανάπτυξη επένδυσης, προϋπολογισμού 74,3 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει η Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε. στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του project συνιστά ουσιαστικά το σημαντικότερο αδειοδοτικό βήμα για την υλοποίηση του σύνθετου έργου που προβλέπει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων και θα αναπτυχθεί στη θέση Αριγιανές ή Λίμνη, της δημοτικής κοινότητας Βρουχά.

Βάσει πλάνου, το project της Ρεθυμνιώτικης Τουβλοποιίας -στην οποία πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Ζαχαρίας Λενακάκης, δραστηριοποιείται πάνω από 26 χρόνια στην παραγωγή τούβλων- προβλέπει την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων με συνολικά 159 δωμάτια και 374 κλίνες. Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση άνω των 71 στρεμμάτων, η οποία προκύπτει από την πολεοδομική ενοποίηση τριών ακινήτων.

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα αποτελείται από 31 κτίρια δωματίων, ένα κεντρικό κτίριο υποδοχής και φιλοξενίας, εστιατόρια, χώρους ευεξίας, κλειστή πισίνα, συνεδριακούς χώρους, εμπορικό κατάστημα και beach bar. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης δεύτερο εστιατόριο à la carte, καθώς και σημαντικές υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής.

Τέλος η συνολική δόμηση του συγκροτήματος ανέρχεται σε 8.876,5 τετραγωνικά μέτρα και η κάλυψη σε περίπου 10.108 τετραγωνικά μέτρα.

Επένδυση 6 εκατ. ευρώ στη Λήμνο

Στο Βόρειο Αιγαίο, η Λήμνος αποκτά ένα ακόμη σημαντικό επενδυτικό έργο στον τουριστικό τομέα. Η εταιρεία «Grefis Λήμνος Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» σχεδιάζει την ανάπτυξη νέου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στην περιοχή Θάνους, κοντά στη Μύρινα, με προϋπολογισμό που φθάνει τα 6 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αφορά μονάδα δυναμικότητας 138 κλινών, η οποία θα αναπτυχθεί σε έκταση άνω των 10.500 τετραγωνικών μέτρων. Το συγκρότημα θα διαθέτει 51 δωμάτια κατανεμημένα σε 12 κτίρια, επτά πισίνες, χώρους εστίασης και αναψυχής καθώς και σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας.

Καθοριστικό βήμα για την πρόοδο του έργου αποτέλεσε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ενώ έχουν προηγηθεί θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βιωσιμότητα της επένδυσης, καθώς προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού, καθώς και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του συγκροτήματος.

Προχωρά και το νέο Electra στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, ο όμιλος Electra Hotels & Resorts προχωρά με το μεγάλο επενδυτικό σχέδιό του στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου προγραμματίζεται έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2027.

Πρόκειται για επένδυση άνω των 35 εκατ. ευρώ και για το δεύτερο ξενοδοχείο του ομίλου στη συμπρωτεύουσα, όπου ήδη δραστηριοποιείται από το 1972 μέσω του ιστορικού Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους.

Η νέα μονάδα των 165 δωματίων αναπτύσσεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμύνης και Δαγκλή. Αν και το έργο είχε καθυστερήσει λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, οι εργασίες κατασκευής επανεκκίνησαν κανονικά από τον Οκτώβριο του 2025.

Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την ταξιδιωτική ζήτηση κατά το πρώτο μέρος του 2026, με πιο συγκρατημένο ρυθμό κρατήσεων και αύξηση των ακυρώσεων από ορισμένες αγορές. Ωστόσο, σημαντικό μέρος αυτών των απωλειών καλύπτεται από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.