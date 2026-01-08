Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της δολοφονίας του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 26χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον άτυχο 30χρονο κατά την έξοδό του από το νυχτερινό κέντρο. Βίντεο δείχνει τον δράστη να τον χτυπά και να του πατάει στο κεφάλι, ενώ εκείνος βρισκόταν σχεδόν αναίσθητος στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί.

Ο νεαρός είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους, με τον 26χρονο να θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.