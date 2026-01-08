Εντός της επόμενης ώρας πρόκειται να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ. ο βασικός κατηγορούμενος που είναι ένας 26χρονος και φέρεται να συμμετείχε στο άγριο φονικό σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, που κόστισε τη ζωή στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη.

Ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον άτυχο 30χρονο κατά την έξοδό του από το νυχτερινό κέντρο. Βίντεο δείχνει τον δράστη να τον χτυπά και να του πατάει στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν σχεδόν αναίσθητος στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί.

Ο νεαρός είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους, με τον 26χρονο να θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr.

Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος -που παραδόθηκαν νωρίτερα- έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν συμμετείχαν στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.