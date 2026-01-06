Αργά το βράδυ της Δευτέρας (05/01), τρία άτομα παραδόθηκαν στις Αρχές για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος 30χρονου Κώστα στην Πάτρα. Πρόκειται για δύο αδέρφια, ηλικίας 35 και 38 ετών, καθώς και έναν 29χρονο φίλο τους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό και βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών.

Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν ήταν εκείνοι που σκότωσαν τον 30χρονο και ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος που δείχνει ποιος ήταν ο δράστης.

Το χρονικό της φρικτής υπόθεσης

Η συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01) σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, όταν δύο παρέες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση και πιάστηκαν στα χέρια.

Τα μέλη της παρέας άρχισαν να ξυλοκοπούν βάναυσα τον 30χρονο με γροθιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Όταν συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος κατέληξε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εγκεφαλικά νεκρός με μυδρίαση.