Τραγωδία σημειώθηκε στην Άρτα, όπου ένας 53χρονος εργάτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από σοβαρή κατολίσθηση.



Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στο Κλειστό του Δήμου Νικολάου Σκουφά, όταν ο όγκος των χωμάτων που υποχώρησε εγκλώβισε τον άτυχο άνδρα.



Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τη συμμετοχή 14 πυροσβεστών και 4 οχημάτων.



Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, ο 53χρονος, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.