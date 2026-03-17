Λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του Champions League, η γερμανική Bild αναφέρεται στο πλάνο της για το καλοκαίρι και αναφέρει τα ονόματα των έξι παικτών που αναμένεται να αποχωρήσουν.

Η «βασίλισσα» είχε νικήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης για τους προημιτελικούς, συνεχίζοντας την πορεία της με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Ακόμη κι αν συμβεί αυτό, όμως, οι αλλαγές που έχει αποφασιστεί να γίνουν το καλοκαίρι, θα γίνουν.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Bild, στη Μαδρίτη έχουν αποφασίσει ότι έξι παίκτες δεν έχουν μέλλον στην ομάδα και θα πρέπει να φύγουν το καλοκαίρι. Οι δύο εξ αυτών είναι Γερμανοί, ο Νταβίντ Αλάμπα και ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, το μέλλον των οποίων ενδιαφέρει ιδιαίτερως τη Bild.

Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τέσσερις παίκτες που δεν υπολογίζονται από τη Ρεάλ και αναμένεται να φύγουν το καλοκαίρι, είναι οι Ντάνι Καρβαχάλ Φερλάν Μεντί, Φραν Γκαρθία, και Εντουάρντο Καμαβινγκά.