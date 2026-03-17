Να εγκαταλείψει τις σκέψεις της για εισαγωγή καθολικών γενετικών τεστ για τις γυναίκες αθλήτριες και για απαγόρευση στις τρανς και intersex αθλήτριες, καλούν τη ΔΟΕ περισσότερες από 80 ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μια μία κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε σήμερα (17/3), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τη Συμμαχία Αθλητισμού και Δικαιωμάτων (SRA), την ILGA World, τους Humans of Sport και δεκάδες άλλες ομάδες , υπήρξε η προειδοποίηση ότι τα μέτρα που φέρεται να προτείνει η ομάδα εργασίας της ΔΟΕ, για την προστασία των γυναικών θα υπονομεύσουν την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.

«Πολλαπλές πηγές έχουν αναφέρει ότι η ομάδα έχει συμβουλεύσει τη ΔΟΕ να απαιτήσει από όλες τις γυναίκες και τις αθλήτριες να υποβληθούν σε γενετική επαλήθευση φύλου και να απαγορεύσει στις τρανς και ίντερσεξ αθλήτριες να αγωνίζονται σε γυναικεία αγωνίσματα. Η ΔΟΕ δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τις συστάσεις», ανέφερε η δήλωση.

Η εκτελεστική διευθύντρια της SRA, Άντρια Φλορένς, δήλωσε ότι τα τεστ φύλου και μια πολιτική γενικής απαγόρευσης θα αποτελούσαν «καταστροφική διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των γυναικών».

«Η αστυνόμευση και ο αποκλεισμός των φύλων βλάπτουν όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια και υπονομεύουν την ίδια την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη που η ΔΟΕ ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει», πρόσθεσε.

Η ΔΟΕ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα ευρήματα της ομάδας εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2026, διέκοψε τα καθολικά τεστ φύλου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996. Διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του ΟΗΕ για τις Γυναίκες και της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, έχουν καταδικάσει τα τεστ φύλου και τις σχετικές παρεμβάσεις ως μεροληπτικές και επιβλαβείς.

«Παραβιάζει την ιδιωτικότητα των γυναικών και των κοριτσιών» και εκθέτει τα παιδιά αθλητές σε κινδύνους προστασίας, δήλωσε η Παγιόσνι Πίτρα, εκτελεστική διευθύντρια του Humans of Sport.

Οι υποστηρικτές υποστήριξαν επίσης ότι η απαγόρευση των τρανς και ίντερσεξ αθλητών αγνοεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι αθλητές, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, της περιορισμένης πρόσβασης στον αθλητισμό και άλλων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων. «Ο αθλητισμός θα πρέπει να είναι ένας χώρος που τους κάνει να ανήκουν», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της ILGA World, τζούλια Έρθ.

Οι ομάδες αυτές δήλωσαν ότι οι αναφερόμενες προτάσεις έρχονται σε αντίθεση με το Πλαίσιο του 2021 της ΔΟΕ για τη Δικαιοσύνη, την Ένταξη και την Μη Διάκριση.

Να σημειωθεί ότι η διεθνής ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) είναι μεταξύ των αθλητικών οργανισμών που έχουν ήδη υιοθετήσει τον έλεγχο φύλου, εισάγοντας ένα τεστ γονιδίων SRY για όλες τις αθλήτριες ενόψει του περσινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο.