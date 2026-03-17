Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή, την περασμένη εβδομάδα.

Ο αστυνομικός έδωσε εξηγήσεις κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία προκάλεσε το θάνατο επειδή παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης ο κατηγορούμενος οδηγώντας την υπηρεσιακή του μηχανή, παραβίασε το κόκκινο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου θύματος.

Μάλιστα, το σοκαριστικό τροχαίο έχει καταγράφει και σε βίντεο – ντοκουμέντο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια του θύματος σε ανακοίνωση της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη κάνοντας λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού.