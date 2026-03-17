Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος προειδοποιεί για «σιβηρική εισβολή» που θα επηρεάσει τη χώρα από την Πέμπτη.

Όπως επισημαίνει, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει αισθητά, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Δύο φάσεις κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, ο καιρός θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα:

Τρίτη – Τετάρτη: Βροχές και καταιγίδες

Ένα βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης, με την ονομασία «Samuel», θα φέρει:

Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά

Καταιγίδες σε Κυκλάδες και Κρήτη

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση 2-3 βαθμών.

Πέμπτη – Σάββατο: «Σιβηρική εισβολή» με βροχές και χιόνια

Από την Πέμπτη, ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο θα προκαλέσουν πιο έντονα φαινόμενα.

Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα

Πιο ισχυρά φαινόμενα σε δυτική και νότια Ελλάδα

Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις και σε ημιορεινές περιοχές, κυρίως το βράδυ της Πέμπτης

Από την Παρασκευή, η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, ενώ από το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση.

Ισχυροί άνεμοι και αισθητή πτώση θερμοκρασίας

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση κατά 5-6 βαθμούς.

Ενδεικτικά, το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13-14 βαθμούς, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές.

Χωρίς ακρότητες, αλλά με χειμωνιάτικο χαρακτήρα

Όπως τονίζει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι μεταβολές αυτές δεν θεωρούνται ακραίες για την εποχή, καθώς παρόμοια φαινόμενα είναι συνηθισμένα στα τέλη του χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης.

Ωστόσο, η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή, θυμίζοντας έντονα χειμερινό σκηνικό μέσα στον Μάρτιο.