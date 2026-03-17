Βροχές, κρύο, βοριάδες και χιόνια στα βουνά φέρνει ο καιρός. Στην ουσία θα μας απασχολήσουν δύο κύματα κακοκαιρίας. Το πρώτο ξεκινάει από σήμερα σιγά σιγά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το κύμα αυτό θα κινηθεί σήμερα και αύριο προς τη θαλάσσια έκταση νότια της Κρήτης και θα εκτονωθεί προς την Κύπρο. Το δεύτερο και πιο σημαντικό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σχηματιστεί προς το βόρειο Ιόνιο, να κινηθεί και αυτό νότια και ανατολικά και να περάσει και αυτό από τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας και να δώσει περισσότερες και εντονότερες βροχές και πιο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό.

Σήμερα, Τρίτη, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να συνοδεύονται και από βροχές, πρώτα στα δυτικά τμήματα. Προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες, τα φαινόμενα αυτά θα μετατοπιστούν πιο νότια για να απασχολήσουν τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας δεν αναμένεται να δώσει ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, ωστόσο στο Αιγαίο θα ενισχυθούν οι βοριάδες.

Στην Αττική αναμένεται κυρίως από το βράδυ σήμερα και στη συνέχεια να ξεκινήσουν βροχοπτώσεις ήπιες, οι οποίες θα διατηρηθούν και αύριο, ενώ ενισχύεται και ο βοριάς. Η θερμοκρασία θα κινηθεί αργά το μεσημέρι στους 16-17 βαθμούς.

Συννεφιές και στη Θεσσαλονίκη, ενώ αργότερα αναμένονται και βροχοπτώσεις.

Αύριο Τετάρτη περνάει το πρώτο κύμα κακοκαιρίας και σχηματίζεται και το δεύτερο, που θα μας απασχολήσει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται αύριο στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, προς την περιοχή της Κρήτης, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Την Πέμπτη, η οποία θα είναι μία ημέρα με έντονη κακοκαιρία, πρώτα θα υπάρχουν φαινόμενα στο Ιόνιο, στα δυτικά παράλια της χώρας μας και σιγά σιγά και πιο ανατολικά για να απασχοληθεί ολόκληρη η Πελοπόννησος, οι νότιες Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη φαίνεται ότι τα φαινόμενα τοπικά θα έχουν ένταση και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Αυξημένος κίνδυνος υπάρχει σε τοπικό επίπεδο και στις άλλες περιοχές.

«Θα κάνει κρύο σε πολλές περιοχές και άρα θα δούμε και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρο-βόρειας χώρας», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Η Παρασκευή, παρόλο που θα ξεκινήσει με κακοκαιρίες προς τα νότια και ανατολικά, τα φαινόμενα αρχίζουν και περιορίζονται προς τα Δωδεκάνησα και προς την Κύπρο σιγά σιγά. Θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός από το μεσημέρι και στη συνέχεια, θα έχουμε όμως πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο σε επίπεδα θυέλλης. Το κρύο θα μας συντροφεύει μέχρι την Κυριακή.

Την άλλη εβδομάδα -από Δευτέρα, Τρίτη– και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται να προσεγγίζει τη χώρα μας. Με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι και η παρέλαση της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. «Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα, όπως και εδώ στον νομό Αττικής», σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.