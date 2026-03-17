Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε στο CNBC ότι τα πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες του Ιράν να παρεμποδίσει τη ναυτιλία δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν την αμερικανική οικονομία. Παράλληλα, το στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ υπογράμμισε την πάγια θέση των ΗΠΑ πως οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή πρέπει να τερματιστούν άμεσα, μέσα σε διάστημα εβδομάδων και όχι μηνών.



«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσα λίγα έχουν απομείνει στο Ιράν», είπε.



«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.



Σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία ότι η Ασία μπορεί να μην εξάγει τόσο πολύ διυλισμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ για να διαχειριστεί μια μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή. «Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν αυτό για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», είπε.



Ο Τραμπ ανέβαλε χθες τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Χάσετ τόνισε ότι η δράση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι προς το συμφέρον της Κίνας. «Αυτή είναι μια περίπτωση όπου οι στόχοι και των δύο χωρών ευθυγραμμίζονται, ότι θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια σταθερή παγκόσμια αγορά πετρελαίου», είπε.



«Όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κάτι που θα συμβεί σύντομα, είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούν και θα έχουν πολλά να συζητήσουν, και ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη», κατέληξε ο Χάσετ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.