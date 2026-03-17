Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί ως «ευκαιρία απελευθέρωσης» για τον ιρανικό λαό, υιοθετώντας ανοιχτά πλέον ρητορική αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Σε βίντεο μήνυμά του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «εξοντώσαμε τον Αλί Λαριτζανί, τον αρχηγό μιας συμμορίας κακοποιών που στην πραγματικότητα κυβερνούν το Ιράν», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «κλονίζει το καθεστώς με την ελπίδα να δώσει στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να απαλλαγεί από αυτό». Τόνισε μάλιστα ότι, «αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», επαναλαμβάνοντας το μήνυμα προς τους Ιρανούς να εκμεταλλευθούν τη συγκυρία.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, είχε ανακοινώσει την «εξόντωση» του Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, καθώς και του στρατηγού Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, σε στοχευμένα πλήγματα του ισραηλινού στρατού τη νύχτα στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Κατς, οι επιδρομές βασίστηκαν σε «ακριβείς πληροφορίες» των υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ η Τεχεράνη μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις ισραηλινές ανακοινώσεις.