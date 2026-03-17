Σε ένα νέο επίπεδο έντασης φαίνεται πως περνά η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο διπλωματικό ή στρατιωτικό πεδίο, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Φρουροί της Επανάστασης επιλέγουν να απαντήσουν με αιχμηρό τρόπο, δημοσιεύοντας βίντεο στα αγγλικά, στο οποίο στρέφονται ευθέως κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο συγκεκριμένο υλικό, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Ιμπραήμ Ζολφαγκάρι, εμφανίζεται να δηλώνει ότι «το αποτέλεσμα του πολέμου δεν καθορίζεται από τα tweets αλλά στο πεδίο της μάχης».

IRGC Spokesman Ebrahim Zolfaghari mocks Trump in English:



The outcome of war is determined in the field, not by tweets.



The very place where you and your forces do not dare to approach and you can only talk about it in your tweets.



It’s better to name this war as “Epic Fear”… pic.twitter.com/Ox5J5qKydV — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, υπογραμμίζει πως «Εκεί είναι που εσείς και οι δυνάμεις σας δεν τολμούν να πλησιάσουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μιλάτε γι’ αυτά στα tweets σας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο ίδιος επισημαίνει με σαρκασμό ότι «είναι καλύτερο να ονοματίσετε τον πόλεμο “επικό φόβο” αντί για “επική οργή” (σ.σ. όπως είναι το όνομα που έχουν δώσει οι Αμερικανοί στην επιχείρηση κατά του Ιράν)».