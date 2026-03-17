Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το πρωί την πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP, έπειτα από μια νύχτα βροχής και καταιγίδων που σημαδεύτηκε από έντονες εκρήξεις, την 18η ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό ποιες περιοχές επλήγησαν.

Στόχος του IDF έγινε και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι ωστόσο σαφές αν ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Λίγα λεπτά αργότερα το κανάλι του Αλί Λαριτζανί στο Telegram έβγαλε την εξής ανάρτηση:

«Ένα μήνυμα από τον Δρ. Αλί Λαριτζανί, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά».

Πριν από 12 ώρες ο Λαριτζανί είχε καλέσει σε ενότητα τις μουσουλμανικές χώρες αναφέροντας ότι η σημερινή αντιπαράθεση είναι μεταξύ «των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τη μία πλευρά και του μουσουλμανικού Ιράν και των δυνάμεων της αντίστασης από την άλλη. Σε ποια πλευρά αυτής της μάχης στέκεστε;» ρώτησε και προειδοποίησε ότι το μέλλον της περιοχής εξαρτάται από τη μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των μουσουλμανικών κρατών.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είπε πρωί της Τρίτης ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές του IDF», σε μια προφανή αναφορά στην αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο τον Λαριτζάνι.

במטס משולב בטהרן, שיראז וטיבריז: צה״ל תקף תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים במקביל



צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלימו אתמול מטס תקיפה נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה… pic.twitter.com/OEULYJR3QA — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στα χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή σκηνή», δήλωσε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.

🎯STRUCK: Iranian regime infrastructure in different areas across Iran:



📍In Tehran, dozens of munitions were dropped on command centers and UAV, ballistic missiles and air defense storage sites were stuck.



📍In Shiraz, the internal security forces’ command center and a… pic.twitter.com/8RX2NS4tnH — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Ο Λαριτζανί είναι για πολλούς ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Ιράν, ακόμη και πριν από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν έχει πετάξει στη Ρωσία για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει συναντήσει ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ενώ έχει δώσει ολόκληρες τηλεοπτικές συνεντεύξεις με ιρανικά και ξένα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι βόμβες και τα μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις όπλων του Ιράν και υπαινίχθηκε ότι δεν διαφαίνεται τέλος στην κρίση των Στενών του Ορμούζ.