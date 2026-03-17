Σε στοχευμένη επιχείρηση στο κέντρο της Τεχεράνης προχώρησε χθες η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, έπειτα από ακριβή πληροφοριακή καθοδήγηση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών εξουδετερώνοντας τον Γολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της μονάδας Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια, σύμφωνα με το IDF.

Οι δυνάμεις Μπασίτζ αποτελούν τμήμα των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος τρομοκρατίας του Ιράν. Στο πλαίσιο των εσωτερικών διαδηλώσεων στη χώρα, και ιδιαίτερα κατά την πρόσφατη περίοδο έντασης και κλιμάκωσης, οι δυνάμεις αυτές υπό τη διοίκηση του Σολεϊμανί ηγήθηκαν κεντρικών επιχειρήσεων καταστολής, χρησιμοποιώντας σκληρή βία, πραγματοποιώντας μαζικές συλλήψεις και ασκώντας δύναμη εναντίον πολιτών διαδηλωτών.

בתקיפה מדויקת בטהרן: צה״ל חיסל את מפקד יחידת הבסיג׳



חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ״ן, תקף אתמול באופן ממוקד בלב טהרן וחיסל את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ לאורך שש השנים האחרונות.



כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני.

Η εξουδετέρωση του Σολεϊμανί προστίθεται σε δεκάδες ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος τρομοκρατίας που έχουν εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αποτελώντας ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στις δομές διοίκησης και ελέγχου ασφαλείας του καθεστώτος.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με ισχύ κατά των διοικητών του καθεστώτος τρομοκρατίας του Ιράν.