Οι περισσότεροι, αν και όχι όλοι, θέλουν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος διανύει σήμερα την 18η ημέρα του, να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Αλλά με ποιους όρους;

Το βρετανικό BBC αναλύει σε άρθρο του τις θέσεις των ΗΠΑ, του Ιράν, του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου σε αυτή τη σύρραξη με τεράστιες διεθνείς προεκτάσεις.

ΗΠΑ

Οι πολεμικοί στόχοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν κάπως ασαφείς και έμοιαζαν να ταλαντεύονται μεταξύ ενός απλού περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, της υποταγής σε όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και της πλήρους κατάρρευσης του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει ούτε υποταχθεί ούτε καταρρεύσει. Ωστόσο, ο στρατός του έχει αποδυναμωθεί σοβαρά από παραπάνω από δύο εβδομάδες αδιάκοπων βομβαρδισμών ακριβείας.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη τον Φεβρουάριο, με τη μεσολάβηση του Ομάν, σημείωναν πρόοδο στο πυρηνικό ζήτημα. Από το Ομάν επισημαίνουν ότι το Ιράν ήταν διατεθειμένο να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις που έδιναν σημαντικές διαβεβαιώσεις ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωκε την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Αυτό που το Ιράν δεν ήταν διατεθειμένο να συζητήσει ήταν ο περιορισμός ή η ακύρωση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, ούτε η υποστήριξή του σε ομάδες-αντιπροσώπους στην περιοχή, όπως οι Χούθι στην Υεμένη ή η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε έναν ιδανικό κόσμο για την Ουάσιγκτον και για πολλούς από τους συμμάχους της, αυτός ο πόλεμος θα τελείωνε με την κατάρρευση της κυριαρχίας των αγιατολάχ, η οποία θα αντικαθίστατο γρήγορα από μια ειρηνική, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση που δεν θα αποτελούσε πλέον απειλή για τον λαό της ή τους γείτονές της. Ωστόσο, μέχρι τη Δευτέρα, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί.

Το επόμενο καλύτερο σενάριο για τις ΗΠΑ θα ήταν να άλλαζε τη συμπεριφορά της μια σοβαρά πληγείσα Ισλαμική Δημοκρατία, σταματούσε να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες της και τερμάτιζε την υποστήριξή της προς τις ριζοσπαστικές πολιτοφυλακές στην περιοχή. Και πάλι, αυτό φαίνεται απίθανο, αφού το Ιράν επέλεξε ως νέο ανώτατο ηγέτη του τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον γιο του αποθανόντος σκληροπυρηνικού προκατόχου του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έναν άνθρωπο που είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει την οργή της Ουάσιγκτον.

Με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται παγκοσμίως, τα Στενά του Ορμούζ να είναι μερικώς αποκλεισμένα και την αυξανόμενη ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας ότι η Αμερική παρασύρεται σε έναν ακόμα δαπανηρό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασκηθεί αυξανόμενη πίεση στον Τραμπ να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, θα είναι δύσκολο για αυτόν να τον παρουσιάσει ως οτιδήποτε άλλο εκτός από αποτυχία, εάν το καθεστώς στην Τεχεράνη επιβιώσει, αμετανόητο και προκλητικό.

Ιράν

Το Ιράν θέλει ο πόλεμος να σταματήσει το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος – δηλαδή όχι αν αυτό σημαίνει να υποκύψει σε όλες τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

Γνωρίζει ότι πιθανώς διαθέτει τη «στρατηγική υπομονή» να αντέξει περισσότερο από τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, ενώ έχει και τη γεωγραφία με το μέρος του.

Το Ιράν έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλα τα κράτη του Κόλπου και έχει τη δυνατότητα να απειλεί τη ναυτιλία –η οποία σε κανονικές συνθήκες μεταφέρει περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου– επ’ αόριστον, καθώς αυτή διέρχεται από το στενό σημείο στο Ορμούζ.

Η έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ προς τις χώρες να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πολέμου τον οποίο ο ίδιος ξεκίνησε από κοινού με το Ισραήλ αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρώπη και άλλες χώρες διστάζουν να θέσουν το πολεμικό τους ναυτικό σε κίνδυνο, συνοδεύοντας εμπορικά πλοία μέσω των Στενών, ενώ εξαρχής δεν υποστήριξαν αυτόν τον πόλεμο.

Επισήμως, το Ιράν δηλώνει ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με μια ακλόνητη εγγύηση ότι δεν θα δεχτεί ξανά επίθεση και επιθυμεί επίσης πολεμικές αποζημιώσεις για τις ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων που προκάλεσαν οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πιθανότατα γνωρίζει ότι δεν θα πάρει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ωστόσο, η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πρέπει απλώς να επιβιώσουν από αυτή τη σύγκρουση για να μπορέσουν να την παρουσιάσουν στον λαό τους και στον κόσμο ως νίκη.

Ισραήλ

Από τις τρεις εμπόλεμες χώρες –τις ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ– οι Ισραηλινοί φαίνεται να βιάζονται λιγότερο να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Θέλουν να δουν να καταστρέφονται όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, μαζί με αποθήκες, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, σταθμούς ραντάρ και βάσεις του IRGC.

Όλα αυτά, φυσικά, μπορούν να ξαναχτιστούν όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, οπότε το Ισραήλ θέλει το Ιράν να καταλάβει ότι αυτό θα έχει σοβαρό κόστος, δηλαδή ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είναι απολύτως ικανή να επιστρέψει και να τα βομβαρδίσει ξανά σε λίγους μήνες.

Το Ισραήλ θεωρεί τους πυραύλους του Ιράν και το ύποπτο πυρηνικό του πρόγραμμα ως υπαρξιακή απειλή.

Το Ιράν διαθέτει –ή τουλάχιστον διέθετε, μέχρι την έναρξη αυτού του πολέμου– μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη εγχώρια βιομηχανία πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. (Έδωσε στη σύμμαχό του, τη Ρωσία, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που έχουν κατακλύσει την Ουκρανία.)

Το Ιράν προχωρά επίσης στον εμπλουτισμό ουρανίου σε καθαρότητα 60%, πολύ πέρα από το επίπεδο που απαιτείται για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θεωρεί αυτές τις διπλές απειλές ως κάτι με το οποίο το Ισραήλ δεν μπορεί να συμβιβαστεί.

Οι χώρες του Κόλπου

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου –Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν– πίστευαν ότι μπορούσαν να συμβιβαστούν με την Ισλαμική Δημοκρατία ακριβώς απέναντι. Μέχρι τώρα.

Είναι εξοργισμένα που, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν αυτόν τον πόλεμο κατά του Ιράν, εξακολουθούν να δέχονται σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς από τα drones και τους πυραύλους του Ιράν, σημειώνει το BBC.

Μόνο τις πρώτες ώρες χθες, Δευτέρα 16/3, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι είχε αναχαιτίσει περισσότερα από 60 βλήματα που στόχευαν στο έδαφός του.

«Έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή», είπε ένας αξιωματούχος του Κόλπου. «Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και την Τεχεράνη και δεν μπορούμε να έχουμε κανονικές σχέσεις μαζί τους ύστερα από αυτό».