Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει σήμερα τη 17η ημέρα του και το Ιράν δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει μέχρι τέλους, επαναλαμβάνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνον «στους εχθρούς και αυτούς που υποστηρίζουν την επίθεσή τους». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε προηγουμένως την Κίνα και τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμβάλουν στην προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ δυσοίωνο» μέλλον αν οι σύμμαχοι δεν προσφέρουν τη βοήθειά τους. Καμία χώρα δεν έχει δεσμευτεί ακόμη να στείλει πολεμικά πλοία.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ξεκίνησε «περιορισμένες» χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, ενώ αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τα προάστια της Βηρυτού. Στο Ιράν, καπνός κάλυψε την Τεχεράνη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δυνατούς κρότους. Εντωμεταξύ, ένα άτομο σκοτώθηκε στο Αμπού Ντάμπι, όταν πύραυλος χτύπησε ένα όχημα.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να πάει «όσο μακριά» χρειάζεται

Το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων SNN, και θέλει να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε τέλος στον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα είναι οριστικό.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε, εξάλλου, ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνον «στους εχθρούς και αυτούς που υποστηρίζουν την επίθεσή τους».

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι κράτη που δεν αποτελούν μέρος του πολέμου έχουν καταφέρει τη διέλευση των πλοίων τους μέσω των Στενών του Ορμούζ με τον συντονισμό και την άδεια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Ο Αραγτσί σημείωσε επίσης σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν είναι έτοιμο να πάει «όσο μακριά» χρειάζεται στον πόλεμο που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στη χώρα του και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι τώρα, έχουν πάρει το μάθημά τους και καταλάβει με τι είδους έθνος έχουν να κάνουν: ένα έθνος που δεν διστάζει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και είναι έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τέλους, όπου κι αν οδηγήσει, και να πάει όσο μακριά χρειάζεται», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέα πλήγματα στο Ιράν στην Τεχεράνη, τη Σιράζ, στο νότιο τμήμα της χώρας, και την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά.

Ο ισραηλινός στρατός «μόλις ξεκίνησε ένα τεράστιο κύμα πληγμάτων με στόχο τις υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, τη Σιράζ και την Ταμπρίζ», σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους που βομβαρδίστηκαν ή τυχόν απώλειες.

Η κλιμάκωση μαίνεται στην περιοχή αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν από κοινού επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας μέχρι τώρα περίπου 1.300 ανθρώπους, περιλαμβανομένου του τότε ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων με στόχο το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ και χώρες του Κόλπου, όπου λέει ότι θέτει στο στόχαστρο «στρατιωτικά στοιχεία των ΗΠΑ».