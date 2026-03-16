Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν «περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

«Αυτές τις τελευταίες ημέρες, ισραηλινοί στρατιώτες της 91ης μεραρχίας άρχισαν περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον σημαντικών προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με στόχο να ενισχύσουν την προκεχωρημένη ζώνη άμυνας» στο λιβανικό έδαφος, κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στο βόρειο Ισραήλ και το νότιο Λίβανο, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων αμυντικών προσπαθειών με στόχο να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί μια προκεχωρημένη αμυντική διάταξη, που περιλαμβάνει τη διάλυση της τρομοκρατικής υποδομής και την εξάλειψη τρομοκρατών που επιχειρούν στη ζώνη, ώστε να (…) δημιουργηθεί ένα επιπλέον στρώμα προστασίας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית: כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון



כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.



פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים… pic.twitter.com/07Gzzh1H3r — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι, πριν από την είσοδο των στρατιωτών τους σ’ αυτό τον τομέα, είχαν «πραγματοποιήσει πλήγματα πυροβολικού και αεροπορικά εναντίον πολυάριθμων στόχων τρομοκρατών».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ ως απάντηση για το φόνο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ως απάντηση μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου, τα οποία έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 850 ανθρώπους, διεξάγοντας παράλληλα επιδρομές στις μεθοριακές ζώνες του νότιου Λιβάνου και διαβεβαιώνοντας ότι θέλει μ’ αυτό τον τρόπο να προστατεύσει τους πληθυσμούς του βόρειου Ισραήλ.

Στη διάρκεια της προηγούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, το 2023 και 2024, 60.000 κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ είχαν εκτοπισθεί εξαιτίας των μαχών. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποσχέθηκε να αποφύγει αυτή τη φορά τέτοιες μετακινήσεις πληθυσμού.

Ένας πολίτης νεκρός από πτώση πυραύλου στο Αμπού Ντάμπι — Επαναλειτουργεί σταδιακά το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Ένας άμαχος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Αμπού Ντάμπι, σήμερα το πρωί όταν πύραυλος έπληξε το όχημά του, ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματά του εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του.

Οι αρχές επενέβησαν έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή αλ Μπάχια και αφορούσε το πλήγμα πυραύλου εναντίον πολιτικού οχήματος, από το οποίο σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος, ανακοίνωσε το γραφείο επικοινωνίας του Αμπού Ντάμπι.

Στο μεταξύ έχει αρχίσει να επαναλειτουργεί σταδιακά το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του, αφού επίθεση με drone είχε προκαλέσει πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά οι πτήσεις.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του εμιράτου «ανακοινώνει τη σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι», επεσήμανε το γραφείο επικοινωνίας της πόλης στο X.

Με βάση την ίδια πηγή, ένα περιστατικό που σχετιζόταν με drone προκάλεσε νωρίτερα πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates σημείωσε ότι θα παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες από τις 10:00 και μετά (τοπική ώρα), προσθέτοντας ότι κάποιες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχές του Ντουμπάι είχαν κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες μετά την πτώση drone κοντά στο αεροδρόμιο.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει περισσότερους από 1.800 πυραύλους και drones εναντίον των Εμιράτων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, ενώ έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους – τέσσερις πολίτες και δύο στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με ελικόπτερο το οποίο αποδόθηκε σε τεχνική βλάβη.

Το υπουργείο πρόσθεσε σήμερα το πρωί ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει πυραύλους και drones προερχόμενους από το Ιράν.

Το Ιράν στοχοθετεί στα Εμιράτα και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου στρατιωτικές βάσεις όπου σταθμεύουν Αμερικανοί όπως και οικονομικά κέντρα αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και πολιτικές υποδομές όπως αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι από τα μεσάνυκτα έχει αναχαιτίσει 61 drones που κατευθύνονταν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα

Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στη σημαντική βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας σήμερα, 17η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις Aμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου (…) έπειτα από επίθεση με drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, επεσήμανε το γραφείο ενημέρωσης της Φουτζάιρα, διευκρινίζοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο μεταξύ δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί.

Από το λιμάνι Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν ακριβώς έξω από το Στενό του Χορμούζ, εξάγονται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν των Εμιράτων, όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που σημειώνονται προβλήματα στη Φουτζάιρα, η οποία έγινε στόχος πληγμάτων με drones και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.