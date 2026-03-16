Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέα πλήγματα στο Ιράν στην Τεχεράνη, τη Σιράζ, στο νότιο τμήμα της χώρας, και την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά, κατά τη 17η ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ισραηλινός στρατός «μόλις ξεκίνησε ένα τεράστιο κύμα πληγμάτων με στόχο τις υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, τη Σιράζ και την Ταμπρίζ», σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους που βομβαρδίστηκαν ή τυχόν απώλειες.

Η κλιμάκωση μαίνεται στην περιοχή αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν από κοινού επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας μέχρι τώρα περίπου 1.300 ανθρώπους, περιλαμβανομένου του τότε ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων με στόχο το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ και χώρες του Κόλπου, όπου λέει ότι θέτει στο στόχαστρο «στρατιωτικά στοιχεία των ΗΠΑ».