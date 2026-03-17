Το Ιράν συνεχίζει και σήμερα τα πλήγματά του στις χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε την Τρίτη 17/3 από θραύσματα ενός πυραύλου που αναχαιτίστηκε στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσαν οι Αρχές κατά τη 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν ανέμενε πως το Ιράν θα στοχοθετήσει τις γειτονικές του χώρες.

«Η πτώση θραυσμάτων στη συνοικία Μπάνι Γιας, μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου από την αντιαεροπορική άμυνα, προκάλεσε τον θάνατο ενός Πακιστανού πολίτη», επεσήμαναν οι αρχές του Αμπού Ντάμπι στο Χ.

Χθες ένας Παλαιστίνιος είχε σκοτωθεί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Εμιράτων, όταν πύραυλος έπληξε το όχημά του.

Συνολικά οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, εκ των οποίων έξι άμαχοι και δύο στρατιωτικοί που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

Εξάλλου η βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα έγινε και πάλι στόχος drones σήμερα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

«Οι ομάδες της πολιτικής προστασίας των Εμιράτων επενέβησαν αμέσως επί τόπου και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο», επεσήμαναν οι αρχές στο Χ.

Abu Dhabi authorities have responded to an incident involving falling debris in the Baniyas area, following the interception of a ballistic missile by air defence systems. The incident resulted in the death of a Pakistani national.



The public is advised to obtain information… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 17, 2026

Από το λιμάνι Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν ακριβώς έξω από το Στενό του Χορμούζ, εξάγονται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν των Εμιράτων, όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

BREAKING: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) has suspended oil loadings at the UAE’s Fujairah port after fires broke out at its main export terminal following a drone attack, according to Reuters. pic.twitter.com/WHokN2KooP — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 16, 2026

Η εγκατάσταση είχε πληγεί ήδη χθες Δευτέρα με drone, γεγονός που ανάγκασε την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία των Εμιράτων Adnoc να αναστείλει τις εργασίες φόρτωσης αργού, είχαν επισημάνει πηγές του Reuters και του AFP, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Στο Ντουμπάι, την πιο πολυπληθή πόλη των Εμιράτων, ακούστηκαν σήμερα το πρωί πολλές εκρήξεις, ενώ το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επίθεση με πυραύλους.

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα και στη Ντόχα, πρωτεύουσα του γειτονικού Κατάρ.

«Κανείς δεν το περίμενε»

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι τα πλήγματα που εξαπολύει το Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου – του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ- αποτελούν έκπληξη.

«Δεν θα έπρεπε να στραφούν εναντίον όλων αυτών των άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή», σημείωσε. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Σοκαριστήκαμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο Αμερικανός αξιωματούχος και δύο πηγές που έχουν γνώση των ενημερώσεων από τις υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ τόνισαν ότι ο Τραμπ είχε λάβει προειδοποιήσεις ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον του, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε πριν το ξέσπασμα του πολέμου ότι, αν πληγεί το Ιράν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή η οποία θα περιλάμβανε ιρανικά αντίποινα εναντίον των χωρών του Κόλπου. Κυρίως εάν η Τεχεράνη έβλεπε αυτές τις χώρες να επιδοκιμάζουν ή να υποστηρίζουν ενεργά τις αμερικανικές επιθέσεις. Ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης πριν από την επιχείρηση ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα επιδιώξει να κλείσει το ζωτικής σημασίας για την οικονομία Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.