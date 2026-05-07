Οι τραγικές εξελίξεις στο φονικό στην Κρήτη συνεχίζονται, καθώς λίγες ώρες πριν την κηδεία του Νικήτα, έγινε γνωστό ότι ορίστηκε δίκη για απόπειρα κατά της ζωής του 21χρονου που έγινε πριν από 2 χρόνια.

Το cretalive.gr έγραψε ότι ορίστηκε για τις 15 Ιανουαρίου του 2027 η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 21χρονου και της αδερφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2024.

Τότε ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος ότι ήταν εκείνος που απείλησε και πυροβόλησε προς τον 21χρονο και την αδερφή του. «Αφήστε με στο πένθος μου. Εγώ πήγα μόνο στο νεκροταφείο να θυμιάσω το μνήμα του παιδιού μου» είχε πει τότε. Το χρονικό της υπόθεσης εκείνης είχε ως εξής:

Ο Νικήτας, που ήταν τότε 19 ετών, είχε καταγγείλει τότε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του, δέχτηκε από πίσω ένα χτύπημα στα πόδια με ξύλο. Με βάση τα όσα είπε, δεν μπόρεσε να δει ποιος ήταν αυτός που τον χτύπησε, ωστόσο λόγω της φασαρίας ξεπρόβαλαν στο σημείο ο πατέρας και η αδερφή του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Περιέγραψε ότι τον πρόφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος στα πλευρά και τα πόδια με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, πάντα κατά τα όσα ανέφερε προανακριτικά, έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Στη συνέχεια, βάσει της κατάθεσης, ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε – όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δύο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του είχε κατονομάσει ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.