Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν σε κομμωτήριο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν μια γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε κομμωτή επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν ικανοποιημένη από το κούρεμά της.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαΐου στο κομμωτήριο Casa Ferrare, στην περιοχή Barra Funda, στη δυτική ζώνη του Σάο Πάολο, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο κομμωτής να περιποιείται τα μαλλιά άλλης πελάτισσας, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβεί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Η γυναίκα, εμφανώς εκνευρισμένη, στέκεται πίσω του και ανοίγει την τσάντα της. Στη συνέχεια βγάζει ένα μαχαίρι και τον καρφώνει αιφνιδιαστικά στον αυχένα.

Ο κομμωτής αντιδρά έντρομος και τινάζεται μπροστά από τον πόνο, ενώ εργαζόμενοι και άνδρες ασφαλείας σπεύδουν αμέσως για να ακινητοποιήσουν τη δράστιδα πριν προλάβει να επιτεθεί ξανά.

Οι εικόνες από το βίντεο προκαλούν αποτροπιασμό και έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Λίγη ώρα μετά την επίθεση, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο κομμωτήριο και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κομμωτής στάθηκε τυχερός, καθώς το τραύμα που υπέστη στον αυχένα ήταν επιφανειακό και δεν απειλείται η ζωή του.