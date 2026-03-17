Ένα βίντεο που καταγράφει τη λειτουργία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Counter-Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM) να αναχαιτίζει drone που εκτοξεύτηκε κατά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το διπλωματικό συγκρότημα βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο νωρίς το πρωί της Τρίτης, δεχόμενο επίθεση με drones και ρουκέτες, γεγονός που ενεργοποίησε το σύστημα άμυνας, το οποίο αναχαίτισε πολλαπλές εισερχόμενες απειλές με ταχύτατη και ακριβή βολή.

Ενεργοποίηση της αεράμυνας κατά τη διάρκεια σφοδρής επίθεσης

Πηγές ασφαλείας του Ιράκ χαρακτήρισαν την επίθεση ως μία από τις πιο έντονες που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες εναντίον του διπλωματικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με αξιωματούχους, εκτοξεύτηκαν αρκετές ρουκέτες και τουλάχιστον πέντε drones από περιοχές γύρω από την ιρακινή πρωτεύουσα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν τα συστήματα αεράμυνας να εμπλέκουν εναέριους στόχους κοντά στο αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα της πρεσβείας, σύμφωνα με το Reuters.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε ότι μαύρος καπνός ήταν ορατός να υψώνεται από το εσωτερικό του συγκροτήματος μετά από έκρηξη, ενώ η αεράμυνα φάνηκε να αναχαιτίζει ακόμα ένα drone στον αέρα. Αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι «τρία drones και τέσσερις ρουκέτες επιτέθηκαν στην πρεσβεία, ενώ τουλάχιστον ένα drone συνετρίβη εντός αυτής».

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι είδαν πολλαπλά drones να πλησιάζουν την πρεσβεία, με τουλάχιστον δύο να αναχαιτίζονται από το σύστημα C-RAM. Ένα τρίτο drone φέρεται να έπληξε το εσωτερικό του συγκροτήματος, όπου στη συνέχεια παρατηρήθηκαν φωτιά και καπνός.

🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq



The sounds it makes is freaking INSANE. 🔥pic.twitter.com/DsmoFjJvXu — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 16, 2026

Πώς αντέδρασε το σύστημα C-RAM

Το σύστημα C-RAM, το οποίο αποτελεί χερσαία προσαρμογή του ναυτικού συστήματος Phalanx των Ηνωμένων Πολιτειών, ενεργοποιήθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα από την ανίχνευση των απειλών. Εξοπλισμένο με πυροβόλο Gatling M61A1 διαμετρήματος 20 χιλιοστών, το αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να εκτοξεύει έως και 4.500 βλήματα ανά λεπτό, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά εμπρηστικά πυρομαχικά με ιχνηθέτες για την εξουδετέρωση των απειλών πριν την πρόσκρουση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο κατέγραψαν τον χαρακτηριστικό οξύ ήχο του συστήματος, καθώς τα ίχνη των βλημάτων διέσχιζαν τον νυχτερινό ουρανό. Σε αρκετές περιπτώσεις, drones καταστράφηκαν στον αέρα, με τα συντρίμμια να πέφτουν χωρίς να προκαλούν περαιτέρω ζημιές.

Πώς λειτουργεί το σύστημα C-RAM

Το σύστημα Counter-Rocket, Artillery and Mortar έχει σχεδιαστεί για την προστασία στρατιωτικών βάσεων, πρεσβειών και κρίσιμων υποδομών, ενσωματώνοντας αισθητήρες ραντάρ, λογισμικό ελέγχου πυρός και όπλα ταχείας βολής για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση εισερχόμενων ρουκετών, βλημάτων πυροβολικού και όλμων.

Αναπτύχθηκε αρχικά από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ και προσαρμόστηκε για την αντιμετώπιση απειλών μικρού βεληνεκούς που χρησιμοποιούνται συχνά σε επιθέσεις ανταρτών. Τα ραντάρ του, όπως το AN/TPQ-36 Firefinder, συμβάλλουν στον άμεσο εντοπισμό των απειλών.

Σε αντίθεση με τη ναυτική εκδοχή του, το χερσαίο σύστημα χρησιμοποιεί πυρομαχικά που αυτοκαταστρέφονται, μειώνοντας τον κίνδυνο από πτώση συντριμμιών σε κατοικημένες περιοχές. Το C-RAM παραμένει κρίσιμη γραμμή άμυνας για αμερικανικές εγκαταστάσεις σε ζώνες συγκρούσεων.

Ερωτήματα για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράκ

Ένα νέο βίντεο που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια στην ιρακινή πρωτεύουσα ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας πλάνα από τον ευαίσθητο χώρο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη και εντείνοντας τα ερωτήματα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

An Iranian-backed militia successfully used a (likely fiber optic) FPV drone to carry out a reconnaissance mission through the U.S. Embassy in Baghdad yesterday.



Seen here, the drone flies unchallenged through the embassy complex for nearly two minutes. pic.twitter.com/S1Ky3eVUv0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 17, 2026

Πρόκειται για βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη από φιλοϊρανική ομάδα στο Ιράκ και εμφανίζει ένα drone να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος πάνω από το συγκρότημα της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Στα πλάνα διακρίνεται το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να ελίσσεται ανάμεσα στα κτίρια του αυστηρά φυλασσόμενου χώρου, φτάνοντας μάλιστα σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από μεγάλη αμερικανική σημαία που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος.

🇺🇸🇮🇶 A look at the consequences from the wave of drones that hit the American embassy in Bagdad like wall. A large fire and smoke rising from the embassy. https://t.co/ckAq0KHf4N pic.twitter.com/kmdcsPOhza — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 17, 2026

Παρότι στο υλικό αναγράφεται ως ημερομηνία η 16η Μαρτίου, δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί πότε ακριβώς καταγράφηκαν οι συγκεκριμένες εικόνες.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του Μαρτίου η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ είχε δώσει εντολή αποχώρησης για το σύνολο του μη απαραίτητου προσωπικού της, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση του βίντεο πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες ύστερα από επίθεση με drone που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης, με στόχο το ξενοδοχείο Al-Rasheed, το οποίο βρίσκεται εντός της Πράσινης Ζώνης, στην ίδια περιοχή όπου στεγάζεται και η αμερικανική πρεσβεία.