Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει καταγραφεί εστία χανταϊού, «δεν θα πλευρίσει» στα Κανάρια Νησιά αλλά θα αγκυροβολήσει αρόδο, πριν από την οργανωμένη απομάκρυνση των 147 επιβατών του. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στον κατάπλου του πλοίου σε λιμάνι του αρχιπελάγους, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση έπρεπε να γίνει στο Πράσινο Ακρωτήρι, τον αρχικό τελικό προορισμό του κρουαζιερόπλοιου, όπου αυτό είχε παραμείνει αγκυροβολημένο για ημέρες πριν αποπλεύσει προς την Ισπανία.

Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ είχε ανακοινώσει ότι το MV Hondius θα φθάσει «εντός τριών ημερών» στο βιομηχανικό λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά, με τρεις ασθενείς να έχουν ήδη απομακρυνθεί αεροπορικώς μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου. Ωστόσο, μετά από σύσκεψη στη Μαδρίτη, ο Κλαβίχο διευκρίνισε ότι «το πλοίο δεν θα πλευρίσει σε καμία περίπτωση, θα αγκυροβολήσει μόνο στ’ ανοιχτά», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή τη λύση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλό νέο» για την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απομάκρυνση των επιβατών θα γίνει μέσω περιπολικού σκάφους ή μικρότερων πλωτών μέσων που θα προσεγγίσουν το κρουαζιερόπλοιο, θα παραλάβουν τους ταξιδιώτες και θα τους μεταφέρουν απευθείας προς το αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης. «Σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταλείψουν οι επιβάτες το πλοίο όσο τα αεροπλάνα δεν βρίσκονται στο αεροδρόμιο», τόνισε ο Κλαβίχο, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση θα είναι απολύτως συντονισμένη, ώστε να περιοριστούν οι επαφές με τον τοπικό πληθυσμό.

Σε ανακοίνωσή του, το ισπανικό υπουργείο Υγείας εξηγεί ότι η επιλογή αυτή συνδέεται και με το γεγονός ότι το λιμάνι Γραναδίγια, αν και βιομηχανικό, «δεν είναι εξοπλισμένο για αποβίβαση επιβατών», γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η λύση του αγκυροβολίου αρόδο και της δια θαλάσσης μεταφοράς προς το αεροδρόμιο. Εκτός αν προκύψει κάποια κρίσιμη ιατρική περίπτωση που απαιτεί άμεση νοσηλεία επί τόπου, «όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν» αεροπορικώς μετά την άφιξη του πλοίου στην περιοχή, όπως έχει ήδη δηλώσει η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια Νησιά το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε και θα ξεκινήσει η σύνθετη επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των 147 επιβατών του, υπό την επίβλεψη των ισπανικών αρχών και με συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα κράτη προέλευσης των ταξιδιωτών.