Τα μικρόφωνα άνοιξαν για ώρες σήμερα στη Βουλή με τον πρωθυπουργό να κάθεται απέναντι από τους βουλευτές του και να τους ακούει προσεκτικά. Με την κυβέρνηση να διανύει τον έβδομο χρόνο της θητείας της και με τον διάλογο να αποτελεί βασικό συστατικό της γαλάζιας παράταξης πολλοί βουλευτές από τους 43 που πήραν το λόγο άσκησαν κριτική η οποία είχε αποδέκτες τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και εκτός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε να τους βουλευτές σε έναν ειλικρινή διάλογο υπό έναν όρο να μην ξεπεράσουν την κόκκινη γραμμή που οδηγεί στην εσωστρέφεια.

Και στο κλείσιμο της 6ωρης συνεδρίασης ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα ακούστηκαν ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για εκείνους που ιδρώνουν λιγότερο τη φανέλα. Είπε μεταξύ άλλων: «Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα».

Όλα όσα ακούστηκαν

Όσοι γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία εντός της ΝΔ δεν εξεπλάγησαν από όλα όσα ακούστηκαν στην πολύωρη συνεδρίαση της ΚΟ. Ωστόσο, αυτό που σημείωναν ήταν ότι δεν δικαιώθηκαν όσοι προέβλεπαν σκληρό ροκ από κάποιους.

Όπως είπε και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες που μιλούσαν για θυελλώδη συνεδρίαση καθώς έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση.

Τους γαλάζιους βουλευτές ικανοποίησε το γεγονός ότι άκουσαν από τα χείλη του πρωθυπουργού πως οι βουλευτές της Ν.Δ. που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, μετά την άρσης ασυλίας, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Επίσης, το μήνυμα ενότητας που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους βουλευτές του λέγοντας ότι μαζί θα ιδρώσουμε τη φανέλα, ήταν κάτι το οποίο άμβλυνε τις αντιδράσεις και έκανε κάποιους να κάνουν διορθώσεις στις ομιλίες τους. Όση ώρα οι βουλευτές έπαιρναν ο ένας μετά τον άλλο τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκεί και κρατούσε σημειώσεις αλλά και παρενέβαινε όπου έκρινε ότι έπρεπε να το πράξει.

Όπως για παράδειγμα αφού πήρε τον λόγο ο Βασίλης Γιόγιακας και αναφέρθηκε στο επεισόδιο που είχε με τον Νίκο Ταχιάο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που με ενόχλησε και προσωπικά. Έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις. Την ίδια απαίτηση όμως έχω και από τον βουλευτή ο οποίος πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογική του περιφέρεια».

Ξεχώρισε επίσης το καρφί του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Νίκου Δένδια ο οποίος είχε παραστεί σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία»: «Κάποιοι», είπε, «πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ» προσθέτοντας ότι «κάποιος υπουργός θα πήγαινε και στη Σελήνη για να μην μιλήσει».

Στο ίδιο μήκος κύματος για τους υπουργούς που δεν εμφανίζονται συχνά για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση ήταν και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος είπε: «Οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους», ενώ ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε οι υπουργοί να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον.

Όπως και η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη για την ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι επισημαίνοντας ότι «συντελείται αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μία ακτιβίστρια δικαστικό». Ο κ. Βορίδης τόνισε, ακόμα, αναφερόμενος στη στάση στη αντιπολίτευσης ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» χαρακτηρίζοντας «αστείες και γελοίες τις δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή» καθώς «θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές».

Με ενδιαφέρον ακούστηκε η πρωτότυπη πρόταση του Τάσου Δημοσχάκη να μπει ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψηφίους βουλευτές προ της εκλογής, ενώ στον Γιώργο Βλάχο ο οποίος είπε ότι οι βουλευτές εξαπατήθηκαν για τα ομόφυλα ζευγάρια του απάντησε ο Θάνος Πλεύρης λέγοντας ότι κανείς δεν εξαπατήθηκε.

Το επιτελικό είχε την τιμητική του

Το επιτελικό κράτος όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχωρώντας από την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ είχε την τιμητική του.

Χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος με τους δημοσιογράφους:

Δημοσιογράφος: Το κλίμα;

Μητσοτάκης: Χρήσιμο

Δημοσιογράφος: Είχε όμως γκρίνια. Πολύ λίγη!

Μητσοτάκης: Τι πάει να πει γκρίνια ; Εσείς γκρίνια ψάχνετε! Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα. Είχατε προαναγγέλλει πως θα γίνει κούγκι.

Δημοσιογράφος: Αγαπήθηκε το επιτελικό τελικά;

Μητσοτάκης: Το επιτελικό είχε την τιμητική του αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης υποστήριξε ότι. Οι βουλευτές είναι μπερδεμένοι και δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν και επισήμανε ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται πως δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ισότητας στην καθημερινότητα και στην πρόσβαση στις δυνατότητες που δημιουργούνται.

Και βεβαίως στόχευσε τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς λέγοντας ότι «συχνά λειτουργούν με το βλέμμα στην προσωπική τους πολιτική διαδρομή».

Να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή ζήτησε ο Διονύσης Σταμενίτης, ο οποίος έκανε λόγο για «εντυπωσιακό» απολογισμό στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση εξωγενών κρίσεων και στη μεγάλη μείωση της ανεργίας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ παλαιότερα στα βουλευτικά γραφεία αναζητούσαν δουλειά για ανέργους, σήμερα απευθύνονται σε αυτά εταιρείες που ζητούν εργαζόμενους.

Ο κ. Σταμενίτης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, το οποίο, όπως είπε, σχεδιάζει και συντονίζει. Αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη και παραλείψεις, υπογράμμισε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ξανά κυβέρνηση το 2027 και μάλιστα αυτοδύναμη, για τη χώρα, τις οικογένειες, την περιφέρεια και τα παιδιά.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι οι προβληματισμοί των βουλευτών είναι καλή υπηρεσία στην παράταξη σημειώνοντας ότι όσοι πήραν τον λόγο στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι υποστηρικτές της κυβέρνησης και όχι αμφισβητίες.

Όπως είπε, όταν ένας βουλευτής εκφράζει προβληματισμούς, ανησυχίες ή αγωνία για την πορεία των πραγμάτων, αυτό αποτελεί «καλή υπηρεσία» στη συνολική προσπάθεια, αρκεί να γίνεται στα προβλεπόμενα όργανα και όχι «από δω κι από κει». Παράλληλα, σημείωσε με νόημα ότι είναι διαφορετικό να ιδρώνει κανείς τη φανέλα στο λεκανοπέδιο και διαφορετικό στην περιφέρεια.

Οι διαφορετικές απόψεις δεν είναι παραφωνία είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης ένας εκ των 5 βουλευτών που με την επιστολή τους για το επιτελικό κράτος προκάλεσαν αναταράξεις στη ΝΔ.

Δήλωσε υπέρμαχος της σταθερότητας όχι και τόσο ένθερμος υποστηρικτής της συνταγματικής αναθεώρησης στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση λογοδοτεί στον Πρωθυπουργό, αλλά ελέγχεται πολιτικά από τη Βουλή και στηρίζεται από τους βουλευτές. Τόνισε ότι η παράταξη δεν κυβερνά «μέσα από μελέτες» και πως κανένα τεχνοκρατικό κείμενο, όπως το σχέδιο Πισσαρίδη ή μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΟΟΣΑ και του ΙΟΒΕ, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική εντολή. Εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτησή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ανέφερε ότι η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ δεν αποτέλεσε μέρος της προγραμματικής εντολής και ότι η ΚΟ δεν κλήθηκε σε ουσιαστική διαβούλευση, αλλά περισσότερο ενημερώθηκε για ειλημμένη απόφαση. Όπως είπε, διατύπωσε τη διαφωνία του, αλλά ψήφισε για να μη δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη.

Και ο Χρήστος Μπουκώρος άφησε αιχμές για εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που πολιτεύονται και εκλήφθη ως αναφορά στον Χρήστο Τριαντόπουλο με τον οποίο είναι στην ίδια εκλογική περιφέρεια, τη Μαγνησία.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου ήταν σφόδρα επικριτικός απέναντι στους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλώντας για «απαράδεκτες δικογραφίες».

Ο κ. Αθανασίου είναι ένας από τους 13 ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και καλείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Ενωτικός ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος είπε ότι τόσο τη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και την ατζέντα του 2030 η ΝΔ έχει υποχρέωση να την αναδείξει, καθώς η αντιπολίτευση, όπως είπε, «ανοήτως έχει μπει στη γωνία».

Παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, υπογράμμισε όμως ότι έχει παραχθεί σημαντικό έργο, φέρνοντας ως παραδείγματα τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και την ταχύτερη απονομή των συντάξεων. Κλείνοντας, σημείωσε ότι «κρατώντας όρθια τη Νέα Δημοκρατία, θα κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα».

Μίλησε για 3 αρχές που ενώνουν τη Νέα Δημοκρατία: «ενότητα χωρίς σιωπή», «αυτοκριτική χωρίς αυτοϋπονόμευση» και καθαρή στόχευση απέναντι στα πραγματικά προβλήματα.

Αναφερόμενος στον ρόλο των βουλευτών, σημείωσε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι ενεργή και ζωντανή και πως ο ρόλος του βουλευτή μπορεί προφανώς να ενισχυθεί. Για το επιτελικό κράτος υποστήριξε ότι αφορά την καλύτερη λειτουργία και τον καλύτερο συντονισμό της κυβέρνησης, διερωτώμενος αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις συντονίζονταν καλύτερα.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ, Γιάννης Παππάς, ο οποίος επίσης συνυπέγραψε την επιστολή με την οποία ασκούνταν κριτική στο «επιτελικό κράτος», ζήτησε την αναβάθμιση του ρόλου των βουλευτών.

Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος, σημείωσε ότι η κριτική που ασκείται δεν έχει στόχο την κατάργησή του, αλλά τη βελτίωσή του.

Άλλος ένας εκ των πέντε και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου είπε ότι κοινός στόχος είναι η αυτοδυναμία και γι αυτό είπε ότι έγινε η παρέμβαση δια της επιστολής.

«Για να ταυτιστεί με αυτό το στόχο το κομμάτι της κοινωνίας που χρειαζόμαστε, είναι όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για τον κόσμο αλλά προκοπή και ευημερία και αυτό συνδέεται με τους θεσμούς και την οικονομία».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ήταν ιδιαίτερα περιγραφικός λέγοντας: «Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη. Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια».

Ο Νότης Μηταράκης συμφώνησε σε πολλά με τον Μάκη Βορίδη, ζήτησε πιο συχνή συνεδρίαση των οργάνων και σαφής ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.

Ο πρώτος που πήρε τον λόγο ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος ξεκίνησε με αιχμές προς τους διαφωνούντες συναδέλφους του ότι διαφοροποιούνται χωρίς προτάσεις. Παράλληλα επανέφερε την πρόταση να αναγράφεται ο αριθμός των σταυρών του κάθε βουλευτή στα ψηφοδέλτια.

«Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας» συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης.