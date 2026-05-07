Η Σερβία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και μία από τις πιο δυνατές ομάδες του κόσμου διαχρονικά, η κατάσταση όμως μόνο ευχάριστη δεν είναι πλέον καθώς 11 παίκτες ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν και κατηγορούν τον νέο πρόεδρο της ομοσπονδίας γι’ αυτό.

Ο Σλόμπονταν Σόρο προσπάθησε να μειώσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και παράλληλα οδήγησε σε παραίτηση τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ούρος Στεβάνοβιτς, με συνέπεια 11 παίκτες και συγκεκριμένα οι Νίκολα Γιάκσιτς, Ντούσαν Μάντιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς, Σάβα Ραντζέλοβιτς, Τζόρτζε Λάζιτς, Νεμάνια Βίτσο, Νίκολα Ντέντοβιτς, Βίκτορ Ράσοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Ράντοσλαβ Φιλίποβιτς και Ράντομιρ Ντράσοβιτς να αποφασίσουν την αποχώρησή τους.

Στη σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής…

«Ως μακροχρόνια μέλη της εθνικής ομάδας, νυν πρωταθλητές Ευρώπης και τρεις φορές Ολυμπιονίκες, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να ανακοινώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ένωσή μας.

Ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σλόμπονταν Σόρο, έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να δυσφημίσει και να υποβαθμίσει όλες τις επιτυχίες μας τα τελευταία χρόνια μέσω των δηλώσεών του. Τα χρυσά μας μετάλλια δεν ήταν καθόλου «αντανάκλαση στιγμιαίας έμπνευσης», όπως δηλώνει ο Σλόμπονταν Σόρο, αλλά αποτελέσματα μεγάλων θυσιών, προπόνησης, ενότητας και αγώνα επί χρόνια.

Επίσης, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φιλάθλους ότι αρκετοί παίκτες από την εθνική ομάδα έχουν ήδη εκτεθεί σε αντιαθλητικές ενέργειες από τον Σλόμπονταν Σόρο και την ομάδα του τη Νόβι Μπέογκραντ, με αποτέλεσμα να τους απαγορευτεί η προπόνηση, να τους αποβάλει από τον σύλλογο, να μην τους επιτραπεί να αγωνιστούν για την εθνική ομάδα κλπ.

Πιστεύουμε ότι ακόμη και τότε όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν με σκοπό να βλάψουν την εθνική μας ομάδα, την κοινότητά μας και να αποτρέψουν την περαιτέρω πρόοδο της υδατοσφαίρισης της Σερβίας. Η ομάδα μας, ως η πιο τροπαιούχος εθνική ομάδα της Σερβίας, αξίζει έναν πρόεδρο της Ομοσπονδίας αντάξιο όλων όσων πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια, κάποιον που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας, θα μας υπερασπιστεί, θα εκτιμήσει όλα όσα κερδίσαμε και θα ενθαρρύνει την περαιτέρω κατάκτηση τροπαίων.

Είμαστε περήφανοι για όλα όσα έχουμε καταφέρει με την εθνική ομάδα της Σερβίας, κάθε παιχνίδι, κάθε νίκη, αλλά και κάθε δύσκολη στιγμή που μας έκανε πιο δυνατούς ως ομάδα. Ως νυν πρωταθλητές Ευρώπης και τρεις φορές Ολυμπιονίκες, πιστεύουμε ότι έχουμε δείξει ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε με τα αποτελέσματά μας.

Τα τελευταία δέκα χρόνια της υδατοσφαίρισης στη Σερβία αναμφίβολα αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του αθλήματός μας. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μας, καθοδηγούμαστε από τις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Δείξαμε αυτόν τον σεβασμό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του Σλόμπονταν Σόρο, του σημερινού προέδρου της Ομοσπονδίας, ακόμη και την περίοδο που έπαιζε για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και αγωνιζόταν εναντίον της Σερβίας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις.

Είδαμε ότι ακόμη και τότε κατέβαλε μέγιστες προσπάθειες για να σταματήσει την πορεία της εθνικής ομάδας της Σερβίας προς τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά και ότι δεν τα κατάφερε σε αυτό, όπως επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που πετύχαμε μαζί προς ικανοποίηση ολόκληρου του έθνους μας. Μετά από πολλή σκέψη και αμοιβαίες συζητήσεις, πήραμε ομόφωνη απόφαση να αποσυρθούμε από την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης της Σερβίας, εφόσον ο Σλόμπονταν Σόρο και η ομάδα του βρίσκονται επικεφαλής της.

Αυτή η απόφαση ήταν πολύ δύσκολη, επειδή το να αγωνίζεσαι για την εθνική ομάδα ήταν πάντα η μεγαλύτερη τιμή και προνόμιο και το όνειρο κάθε νεαρού αθλητή. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε όλους όσους θέλουν να δυσφημίσουν και να καταστρέψουν τις δύσκολα κερδισμένες επιτυχίες της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης για χάρη των προσωπικών τους συμφερόντων.

Απευθύνουμε έκκληση για δημόσια υποστήριξη σε πρώην και νυν αθλητές, ανθρώπους από τον κόσμο της υδατοσφαίρισης και όλους όσους ενδιαφέρονται να μην πέσει η ομοσπονδία υδατοσφαίρισης στα χέρια εκείνων που, από προσωπική δυσαρέσκεια και ιδιοτροπία, θέλουν να υποτιμήσουν το παρελθόν και να καταστρέψουν το μέλλον του πιο επιτυχημένου αθλήματός μας».