Σοβαρές καταγγελίες για μαζικούς βιασμούς και απάνθρωπα βασανιστήρια σε βάρος νοσηλευτριών στο Ιράν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με έκθεση που επικαλείται διεθνή μέσα. Όπως αναφέρεται, δύο Ιρανές νοσηλεύτριες υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς και σκληρή κακοποίηση από πράκτορες ασφαλείας του καθεστώτος, επειδή παρείχαν ιατρική βοήθεια σε τραυματισμένους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), οι οποίοι φέρονται να διατηρούν στενές σχέσεις με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προχώρησαν σε μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών, πριν στραφούν εναντίον ιατρικού προσωπικού που περιέθαλπε τραυματίες στο Καρδιολογικό, Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Ρατζαΐ στην Τεχεράνη.

Μία από τις νοσηλεύτριες, ηλικίας 33 ετών, κρατήθηκε σε καθεστώς κράτησης και, σύμφωνα με το Iran International, υπέστη επανειλημμένους ομαδικούς βιασμούς από τρεις πράκτορες των IRGC ταυτόχρονα, για διάστημα τριών ημερών. Η σωματική κακοποίηση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν μέρος του εντέρου της, ενώ υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί και αφαίρεση της μήτρας της. Επιπλέον, ζει πλέον με σακούλα κολοστομίας.

Η ψυχολογική της κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επιβαρυμένη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρακάλεσε τους γιατρούς να την αφήσουν να πεθάνει. Παραμένει δεμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, προκειμένου να αποτραπεί ο αυτοτραυματισμός της, ενώ τελεί υπό συνεχή επιτήρηση από δυνάμεις ασφαλείας των IRGC.

Ανάλογη φρίκη φέρεται να υπέστη και δεύτερη νοσηλεύτρια, η οποία συνελήφθη και βιάστηκε ομαδικά κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Και σε αυτή την περίπτωση, οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση σακούλας κολοστομίας, ενώ αφαιρέθηκε η μήτρα της λόγω εκτεταμένης αιμορραγίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποχρεώθηκε να υπογράψει έγγραφο στο οποίο αναφερόταν ότι είχε «παντρευτεί» έναν από τους πράκτορες των IRGC, ενώ η οικογένειά της κατέβαλε μεγάλο χρηματικό ποσό για την απελευθέρωσή της. Επιπλέον, φέρεται να εξαναγκάστηκε να υπογράψει δήλωση που απέδιδε τον βιασμό και την κακοποίησή της σε «ταραχοποιούς».

Οι δύο νοσηλεύτριες είχαν προσφέρει ιατρική φροντίδα σε τραυματισμένους διαδηλωτές που συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Daily Mail. Το νοσοκομείο, που βρίσκεται στην περιοχή Βάλι-Ασρ της Τεχεράνης, δέχθηκε μεγάλο αριθμό τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είχαν δεχθεί πυρά από δυνάμεις των IRGC, το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου.

Πράκτορες των IRGC είχαν προειδοποιήσει το προσωπικό του νοσοκομείου να μην βοηθά τους τραυματίες, ωστόσο 14 από τις 27 νοσηλεύτριες αγνόησαν τις εντολές. Δύο άνδρες νοσηλευτές συνελήφθησαν αφού εξέφρασαν συμπαράσταση στους τραυματίες, ενώ, σύμφωνα με το Iran International, δυνάμεις των IRGC εισέβαλαν στο νοσοκομείο και άνοιξαν πυρ εναντίον ασθενών. Δύο νοσηλεύτριες που επιχείρησαν να περιθάλψουν τραυματίες σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι εργαζόμενοι ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν. Στη συνέχεια, το προσωπικό προειδοποιήθηκε να μην αγγίζει τα πτώματα, τα οποία αφέθηκαν να αποσυντεθούν.

Τα σώματα των δύο νεκρών νοσηλευτριών εντοπίστηκαν αργότερα στην Καχριζάκ, όπου είχαν στοιβαχθεί σειρές από σάκους με πτώματα, την ώρα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η κυβέρνηση προχωρούσε σε μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποιούν συστηματικά τη σεξουαλική βία ως μέσο καταστολής της διαφωνίας. Η Σάρα Χοσεΐν, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης για το Ιράν, που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δήλωσε ότι τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης βίας, αυθαίρετων εκτελέσεων, βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας, αυθαίρετων συλλήψεων και εξαναγκασμένων ομολογιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δύο κορίτσια ηλικίας 15 και 17 ετών φέρονται να βιάστηκαν από στρατιώτες, ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου. Το ιρανικό καθεστώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί συστηματικά ακραία βία για την επιβολή φόβου σε όσους αντιδρούν.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει περιπτώσεις κατά τις οποίες κρατούμενοι κρεμάστηκαν από τα χέρια και τα πόδια σε επώδυνη στάση που αποκαλείται από τους ανακριτές «κοτόπουλο κεμπάπ», προκαλώντας έντονη σωματική καταπόνηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Άλλες μέθοδοι βασανιστηρίων περιλαμβάνουν εικονικές εκτελέσεις με απαγχονισμό ή εκτελεστικό απόσπασμα, στέρηση ύπνου, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, αισθητηριακή υπερφόρτωση με φως ή θόρυβο, καθώς και βίαιη αφαίρεση νυχιών.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούνται συστηματικά για την απόσπαση «ομολογιών» πριν ακόμη ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες, με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει βίντεο κρατουμένων που προβαίνουν σε δηλώσεις, τις οποίες οργανώσεις δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν εξαναγκασμένες.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας. Μία Κούρδισσα κατήγγειλε στο Human Rights Watch ότι τον Νοέμβριο του 2022 βιάστηκε από δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ μία γυναίκα πράκτορας τη συγκρατούσε. Ένας 24χρονος Κούρδος από την επαρχία Δυτικού Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι βασανίστηκε και βιάστηκε με γκλομπ από δυνάμεις πληροφοριών σε μυστικό κέντρο κράτησης, ενώ ένας 30χρονος από το Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν κατήγγειλε ότι υπέστη ξυλοδαρμό και ομαδικό βιασμό μέσα σε όχημα, ενώ ήταν δεμένος και με δεμένα τα μάτια.

Άλλος κρατούμενος ανέφερε ότι, όταν δήλωσε στους ανακριτές πως δεν είχε καμία πολιτική σχέση και δεν θα συμμετείχε ξανά σε διαδηλώσεις, οι αξιωματικοί του έσκισαν τα ρούχα και τον βίασαν μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του.