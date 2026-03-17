Την αποστολή του Παναθηναϊκού, στην οποία συμμετέχει και ο Γιάννης Κώτσιρας, για τη ρεβάνς με τη Μπέτις, την Πέμπτη (19/3), στην Ισπανία στο πλαίσιο των «16» του Europa League, ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς μετά τη νίκη τους με 1-0 στο ΟΑΚΑ και θα πάνε στην Ισπανία έχοντας μαζί τους και τον Κώτσιρα, καθώς ξεπέρασε τον μυικό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και προπονήθηκε κανονικά.

Αντιθέτως, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Ντέσερς και Κυριόπουλος ενώ ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε θεραπεία. Κανείς τους, φυσικά, δεν υπολογίζεται για τη ρεβάνς με τη Μπέτις, με τον Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή, στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω παίκτες…

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.