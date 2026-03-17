«Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι σκληρά αλλά είναι αναγκαία και δίκαια για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Εάν απαιτηθεί θα υπάρξουν από την κυβέρνηση πρόσθετα μέτρα. Όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, τα μέτρα αυτά θα αποσυρθούν» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας” (Α΄ 37)» στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως «το αντικείμενο της παρούσας ΠΝΠ και των μέτρων είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση, εξ αιτίας του πολέμου στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες για τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, ασφαλώς για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και για την δική μας. Υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι από το περιβάλλον της αβεβαιότητας το οποίο διαμορφώνεται. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος της αύξησης του πληθωρισμού με προφανείς δραματικές συνέπειες και είναι προφανές, αυτονόητο και αναγκαίο, να ληφθούν έκτακτα μέτρα από μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για την οικονομική ασφάλεια της χώρας και την κοινωνική συνοχή».

Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πως αυτά «είναι έκτακτα μέτρα και συγκριμένα, όχι γενικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να συζητηθεί σε άλλο επίπεδο». Τα μέτρα αυτά «αποτελούν μια συνολική παρέμβαση της κυβέρνησης. Είναι μέτρα ενάντια στην αισχροκέρδεια, απέναντι στην απεριόριστη κερδοσκοπία, έκτακτου χαρακτήρα από τις συνθήκες που περνάμε και ελπίζουμε ότι εφόσον γρήγορα εξομαλυνθεί η κατάσταση θα αποσυρθούν».

Η κυβέρνηση, σημείωσε ο υπουργός, ανταποκρίνεται «με ευθύνη και σοβαρότητα» και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να υπολογίσουμε και τις δύσκολες καταστάσεις, καθώς κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τον χρόνο που θα διαρκέσει ο πόλεμος και ποιες ακριβώς θα είναι οι συνέπειές του» και συμπλήρωσε πως είναι βέβαιο πως εάν απαιτηθεί θα ληφθούν και επιπρόσθετα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και των καταναλωτών, τονίζοντας ότι «η ελληνική οικονομία έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει πρόσθετα μέτρα».

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, σε τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης, είπε ο υπουργός, μπορεί να «είναι μέτρα σκληρά απέναντι στην επιχειρηματικότητα, αλλά είναι αναγκαία υπό αυτές τις περιστάσεις και προφανώς είναι μέτρα που κάποια στιγμή, όταν επανέλθει η κανονικότητα, θα αποσυρθούν».

Ειδικά για το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και εάν αυτό αποδίδει, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «από την εμπειρία των 20 μηνών που είμαι στη θέση αυτή, η εφαρμογή του μέτρου, μπορώ να σας πω ότι βοήθησε να έχουμε επί πέντε μήνες αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και για μεγαλύτερο διάστημα στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης των νοικοκυριών». Το μέτρο του πλαφόν, ξεκαθάρισε ο υπουργός, μπορεί «να είναι ένα μέτρο αντίθετο με την φιλοσοφία της ΝΔ […] όμως όταν είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση, τότε πρέπει να παίρνεις μέτρα που να προέχει η κοινωνική συνοχή και η συνολική οικονομική και κοινωνική ασφάλεια και το κέρδος έπεται για ένα διάστημα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, είπε πως «εάν σας ενοχλεί τόσο πολύ ότι η κυβέρνηση έχει κοινωνικά αντανακλαστικά, παρακαλώ απλώς μπορείτε να το παραδεχθείτε. Όσο και εάν αυτό σας χαλάει το story πως ο Μητσοτάκη είναι μια κακή, σκληρή, φιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ και οι μόνοι που την ενδιαφέρουν είναι οι επώνυμοι και οι ισχυροί αυτού του τόπου και αδιαφορεί για τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό είναι το story σας. Κκαι είναι σίγουρο ότι θα το ακούσουμε σε διάφορες εκδοχές το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές». Ο υπουργός είπε ότι «λυπάμαι ότι όλες οι τοποθετήσεις που ακούστηκαν μετατρέπονται σε ένα είδος κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρό και υπεύθυνο».

Ειδικότερα, απαντώντας στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με τα διυλιστήρια, είπε ότι αυτές «στερούνται σοβαρότητας» και αναρωτήθηκε «ποιο πλαφόν μπορεί να μπει στα διυλιστήρια και σε ποια τιμή; Ειλικρινά, είμαι πολύ περίεργος εάν υπάρχει κανείς που μπορεί να υποδείξει έναν τέτοιο τρόπο» και υπενθύμισε ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι που έβαλε δύο φορές πολύ μεγάλη έκτακτη φορολόγηση στα διυλιστήρια, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ».

Σχετικά με τους ελέγχους και τα πρόστιμα στην αγορά, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι επί αυτής της κυβέρνησης ήταν που η ΔΙΜΕΑ επέβαλε 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα, όπως και 5,5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές εταιρείες και πρόσθεσε ότι «τίποτα δεν είναι αυτονόητο στην πολιτική» γιατί εάν μιλούσαμε για το αυτονόητο και τη λογική, τότε «αυτά τα μέτρα που φέρνουμε σήμερα θα έπρεπε να τα ψηφίσετε όλοι».

Αναφορικά με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ο υπουργός είπε ότι αυτές τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της «έχει πείσει τους πάντες ότι ήταν αναγκαία η δημιουργία της», κάνει «μια πολύ σημαντική δουλειά με τον ελεγκτικό μηχανισμό, που επίσης κινητοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο, και πιστεύω ότι θα κάνει αυστηρή και δίκαιη εφαρμογή της ΠΝΠ προκειμένου να αποδεχθούν όλοι πως θα πρέπει να βάλουν πλάτη σε αυτή την δύσκολη περίοδο για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις».

Ο υπουργός, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, δήλωσε «πως θα παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση προκειμένου να δούμε ποια άλλα μέτρα χρειάζεται να ληφθούν».