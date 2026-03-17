Μια απίστευτη ιστορία προδοσίας και μυστικών αποκαλύφθηκε όταν μια 60χρονη μητέρα πέντε παιδιών διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί δύο δεκαετίες, ζούσε μια κρυφή διπλή ζωή.

Η Mary Thomson που δεν είναι το πραγματικό της όνομα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοκαριστική αλήθεια όταν, κατά τη διάρκεια της άδειάς της, εντόπισε ένα πλαστικό δοχείο κρυμμένο στην ντουλάπα του συζύγου της, μαζί με έγγραφα που αποκάλυπταν δωρεές σπέρματος με ψευδώνυμα στοιχεία.

Όπως αποδείχθηκε, ο σύζυγός της, David (επίσης ψευδώνυμο), προσέφερε το σπέρμα του τα τελευταία πέντε χρόνια σε νεαρές γυναίκες μέσω ομάδων στο Facebook, συναντώντας τες ακόμη και σε ξενοδοχεία ή δημόσιους χώρους.

«Διπλή ζωή πίσω από κλειστές πόρτες»

Σύμφωνα με την ίδια, ενώ εκείνη εργαζόταν σε απαιτητικές 12ωρες βάρδιες, ο σύζυγός της περνούσε ώρες στο σπίτι συλλέγοντας σπέρμα, το οποίο στη συνέχεια παρέδιδε σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 30 ετών.

Η αποκάλυψη αυτή την οδήγησε σε κατάρρευση. Εγκατέλειψε το σπίτι τους στο Εδιμβούργο και κατέφυγε στο σπίτι της κόρης της στο Χάμσαϊρ, όπου – όπως λέει – δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί.

Ωστόσο, η παραμονή της εκεί δεν μπορούσε να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Μη θέλοντας να επιστρέψει στο σπίτι της, κατέληξε προσωρινά ακόμη και σε ξενώνα αστέγων, μέχρι που τελικά αναγκάστηκε να επιστρέψει στην κοινή τους κατοικία.

Ζουν μαζί – αλλά τίποτα δεν είναι το ίδιο

Παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη, η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί πλέον να τον δει ως σύζυγό της.

«Είμαι συντετριμμένη. Νιώθω βαθιά προδοσία. Αναρωτιέμαι αν με αγάπησε ποτέ πραγματικά», δηλώνει, προσθέτοντας ότι τα συναισθήματα που εξακολουθεί να έχει ίσως αποτελούν έναν «δεσμό τραύματος».

Ο David, από την πλευρά του, συμμετέχει πλέον σε πρόγραμμα 12 βημάτων για την αντιμετώπιση εθισμού στο σεξ.

Καταγγελίες για «φετίχ εγκυμοσύνης» και πολλαπλές ταυτότητες

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της είχε αναπτύξει «φετίχ με την εγκυμοσύνη και τη γονιμότητα», ενώ διατηρούσε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς στα social media. Όπως ισχυρίζεται, επιδίωκε να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, φτάνοντας στο σημείο να διαφημίζει ακόμη και «φυσική γονιμοποίηση», δηλαδή σεξουαλική επαφή, ως μέθοδο σύλληψης.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε τόσο «επιτυχημένος», εκτιμώντας ότι έχει αποκτήσει λιγότερα από 10 παιδιά, ενώ δηλώνει πως δεν πληρωνόταν για τις περισσότερες δωρεές.

Ανησυχία για τις μη ελεγχόμενες δωρεές σπέρματος

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους των μη αδειοδοτημένων δωρεών σπέρματος μέσω διαδικτύου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες πρακτικές ενέχουν σοβαρούς κινδύνους – από νομικά ζητήματα μέχρι θέματα υγείας και ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη ζήτηση φαίνεται να συνδέεται με το υψηλό κόστος των ιδιωτικών θεραπειών γονιμότητας, που για πολλά ζευγάρια είναι απαγορευτικό.

Μια ζωή που δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια

Η Mary δηλώνει ότι της λείπει η «φυσιολογική ζωή» που είχε πριν από τις αποκαλύψεις, τονίζοντας πως η σχέση τους δεν είχε εντάσεις ή σοβαρούς καβγάδες.

Ωστόσο, όπως παραδέχεται, τίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.

«Μακάρι να μπορούσα να μην είχα μάθει ποτέ», λέει χαρακτηριστικά.