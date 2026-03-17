Αρνητική εμφανίζεται η FIFA στο αίτημα του Ιράν να μεταφερθούν οι αγώνες του ομίλου του στο Μεξικό, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού.

Η ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κατέθεσε την πρόταση, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας για τη διεξαγωγή αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο – σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times» – η παγκόσμια ομοσπονδία δεν προτίθεται να εξετάσει θετικά το ενδεχόμενο.

Παρά τους ισχυρισμούς από πλευράς Ιράν περί επαφών με τη FIFA, πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές συζητήσεις για αλλαγή έδρας. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι έχουν ήδη διατεθεί εισιτήρια για τα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και το Σιάτλ.

«Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για ένα τέτοιο σενάριο και πρακτικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Τα εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το στάδιο θα είχε συνέπειες και για άλλες ομάδες της διοργάνωσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.