Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δικαστικές διαμάχες με την ΕΕ, τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις κρατήσεις. Ο Alessandro Callari, Regional Manager για Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισραήλ στη Booking.com, μίλησε για όλα αυτά στο πρώτο media event που διοργάνωσε η εταιρεία στην Αθήνα και το βασικό μήνυμα ήταν σαφές: η Ελλάδα παραμένει ισχυρή. Οι αγορές που τροφοδοτούν τον ελληνικό τουρισμό, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, συνεχίζουν να δείχνουν θετική πορεία, η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την OpenAI για να ενσωματώσει το ChatGPT στην πλατφόρμα της, και στις ρήτρες ισοτιμίας που αφαιρέθηκαν λόγω DMA δεν βλέπει πρόβλημα αλλά ευκαιρία για τους συνεργάτες της.

Από το 2008 που άνοιξε το γραφείο της Αθήνας, η εταιρεία έχει χτίσει ένα δίκτυο 40 εργαζομένων σε όλη τη χώρα και υποστηρίζει σήμερα πάνω από 100.000 συνεργάτες.

Alessandro Callari, Regional Manager για Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισραήλ στη Booking.com

AI, DMA και η επόμενη μέρα

Ερωτηθείς σχετικά, ο Alessandro Callari δεν άφησε αναπάντητα τα μεγάλα ερωτήματα του κλάδου. Για το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει το πρώτο σημείο επαφής του ταξιδιώτη με την κράτηση, η απάντησή του ήταν ήρεμη: η Booking.com όχι μόνο δεν ανησυχεί, αλλά έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την OpenAI για να είναι ανάμεσα στις πρώτες πέντε εταιρείες που ενσωματώνουν το ChatGPT στην πλατφόρμα τους. Ο χρήστης θα μπορεί να σχεδιάζει το ταξίδι του μέσα από τη συνομιλία με το μοντέλο και να λαμβάνει εξατομικευμένες προτάσεις για προορισμούς και καταλύματα.

Για την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), η εταιρεία, όπως είπε, προσαρμόστηκε γρήγορα, αφαιρώντας τις ρήτρες ισοτιμίας από τις συμβάσεις με τα ξενοδοχεία. Η στρατηγική μας είναι να υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας παρέχοντας όλα τα εργαλεία και την τεχνολογία που χρειάζονται για να είναι αποτελεσματικοί. Η πλήρης διαχείριση των τιμών, της διαθεσιμότητας και των προσφορών ήταν πάντα υπό τον έλεγχο των συνεργατών μας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Όσον αφορά τις νομικές υποθέσεις, η Booking.com χαιρέτισε πρόσφατες αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων, όπως του Άμστερνταμ, που έκριναν ότι δεν αποδείχθηκε περιορισμός του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του παρελθόντος.

Ερωτηθείς για την πανδημία ως σημείο αναφοράς στις κρίσεις, ο Callari επέλεξε να κρατήσει το μάθημα και όχι τον φόβο: «Τίποτα δεν είναι για πάντα και τίποτα δεν είναι σίγουρο», είπε, περιγράφοντας πώς η εταιρεία έμαθε να προσαρμόζεται γρήγορα και να στέκεται δίπλα στους συνεργάτες της κάθε φορά που η αγορά χρειάζεται ανασυγκρότηση.

Αισιοδοξία και επενδύσεις

Σύμφωνα με το European Accommodation Barometer 2025, που εκπόνησε η Statista για λογαριασμό της Booking.com, οι Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού είναι από τους πιο αισιόδοξους στην Ευρώπη. Το 85% των ελληνικών καταλυμάτων σχεδιάζει νέες προσλήψεις τους επόμενους 12 μήνες, με μέσο όρο 9 νέες θέσεις εργασίας ανά μονάδα.

Το 63% προγραμματίζει να επενδύσει στην κατάρτιση του υπάρχοντος προσωπικού, στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.

Ήπειρος, παγκόσμια πρωταθλήτρια φιλοξενίας

Τα φετινά Traveller Review Awards 2026 ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρα για την Ελλάδα. Συνολικά 71.230 Έλληνες συνεργάτες βραβεύτηκαν, με βάση 6,3 εκατομμύρια αξιολογήσεις επισκεπτών και μέσο σκορ 9,3/10, από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Ξεχωριστή διάκριση πήρε η Ήπειρος, που αναδείχθηκε ανάμεσα στις πιο φιλόξενες περιοχές του κόσμου για το 2026.

Πού πάνε οι Έλληνες το Πάσχα

Τα δεδομένα αναζήτησης για το Πάσχα 2026 αποκαλύπτουν αυξημένο ενδιαφέρον για εγχώριους προορισμούς. Κέρκυρα, Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη ηγούνται των επιλογών, ενώ για όσους κοιτούν εκτός συνόρων, Ρώμη, Παρίσι και Κωνσταντινούπολη παραμένουν τα αγαπημένα.

Booking.com σε αριθμούς

Η Booking.com δραστηριοποιείται σε 175.000 προορισμούς, διαθέτει 31 εκατομμύρια καταχωρήσεις και έχει καταγράψει πάνω από 6,8 δισεκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών από το 2010. Πάνω από 370 εκατομμύρια επαληθευμένες κριτικές και εξυπηρέτηση 24/7 σε 45 γλώσσες συνθέτουν την υποδομή πάνω στην οποία χτίζεται και η ελληνική ανάπτυξη.

Ο στρατηγικός στόχος, ωστόσο, είναι ευρύτερος: η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει κάθε πτυχή του ταξιδιού, όχι μόνο την κράτηση δωματίου. Πτήσεις, ενοικίαση αυτοκινήτου, μεταφορές, αξιοθέατα και εμπειρίες σε πάνω από 3.200 πόλεις, ακόμα και ταξιδιωτική ασφάλεια, όλα κάτω από την ίδια στέγη. Η ιδέα του «Connected Trip», του ταξιδιού δηλαδή που κλείνεται και διαχειρίζεται ολοκληρωμένα από ένα σημείο, είναι αυτό που ορίζει πλέον την κατεύθυνση της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Alessandro Callari.