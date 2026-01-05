Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι πέθανε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο ο 30χρονος Κώστας που ξυλοκόπησαν στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος προήλθε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο εξαιτίας των χτυπημάτων, έγραψε το thebest.gr, προσθέτοντας ότι ο 30χρονος που ήταν πατέρας έξι παιδιών μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα που σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετίζονται με την καταστροφή του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας εντός του καταστήματος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

