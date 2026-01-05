Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε το άγριο επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 30χρονου Κώστα.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετίζονται με την καταστροφή του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας εντός του καταστήματος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το thebest.gr, ο τελευταίος κατέθεσε ότι το καταγραφικό σύστημα είχε επιστραφεί στους ιδιοκτήτες ήδη από έναν μήνα πριν.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για το επεισόδιο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Συνολικά επτά άτομα φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Από αυτούς, τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται: ένας 35χρονος, ο 38χρονος αδελφός του και ένας 29χρονος. Σύμφωνα με καταθέσεις φίλων του θύματος, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ακόμα τέσσερα άγνωστα μέχρι στιγμής άτομα.

Και οι επτά αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

«Δεν υπάρχει χειρότερος θάνατος από το ξύλο»

Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή, Σταύρο Μπαλάσκα, οι δράστες είναι γνωστοί στις Αρχές για «μπραβιλίκια», παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στον ΑΝΤ1, «δεν υπάρχει χειρότερος θάνατος από τον ξυλοδαρμό», ενώ όπως ανέφερε «χτυπούσαν με απίστευτη βία τον 30χρονο, ακόμα και με σκαμπό στο κεφάλι».

Σημειώνεται πως ο 30χρονος Κώστας ήταν πατέρας έξι παιδιών.

Για ασήμαντη αφορμή ο καβγάς

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά στη βίαιη συμπλοκή, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας από τους φερόμενους δράστες είπε στον 30χρονο, ενώ χόρευε, «κάνε πιο εκεί, μην με ακουμπάς». Ο 30χρονος φέρεται να απάντησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο άγριος καβγάς.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε στις 4:30, με την πρώτη κλήση στο 100 να πραγματοποιείται στις 4:40, όπου αναφέρθηκε πως ένας άνδρας βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος έξω από νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα.

Η δεύτερη κλήση στις Αρχές πραγματοποιήθηκε από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», λίγα λεπτά μετά τις 5:00, όπου ανέφεραν πως ο άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο ύστερα από ξυλοδαρμό και κατέληξε.