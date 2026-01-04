Οκτώ άτομα -πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες- έχουν προσαχθεί από την Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για τη φονική συμπλοκή χθες (3/1/2026) σε μπαρ στην Πάτρα, με νεκρό έναν 30χρονο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί αναζητούν τρία άτομα τα οποία φέρονται να είναι οι δράστες του θανατηφόρου επεισοδίου. Πρόκειται για δύο αδέλφια και ένα ακόμα άτομο, τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας και βρίσκονταν στο μαγαζί, όταν η παρέα του 30χρονου συνεπλάκη με την άλλη παρέα για ασήμαντη αφορμή.

Συγκεκριμένα, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο ήρθαν σε σύγκρουση.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και το σκηνικό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Όπως γράφει το patrisnews.com ο 30χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, πέφτοντας αιμόφυρτος στο έδαφος.

Σε κατάσταση σοκ, συγγενείς του τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία και ο Κώστας δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στους δικούς του ανθρώπους.