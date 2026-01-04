Βυθισμένη στο πένθος βρίσκεται η Πάτρα μετά το σοκαριστικό αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πόλης, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 30χρονου άνδρα.

Ο Κώστας Μπασιλάρης άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε μπροστά στα μάτια συγγενών και φίλων του, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, δύο παρέες που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και το σκηνικό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Ο 30χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα, βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, πέφτοντας αιμόφυρτος στο έδαφος, όπως γράφει το patrisnews.com.

Σε κατάσταση σοκ, συγγενείς του τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία και ο Κώστας δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στους δικούς του ανθρώπους.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και είναι γνωστοί στην αστυνομία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, υπό τον φόβο επεισοδίων και αντιποίνων, ενώ μέλη της παρέας του θύματος καταθέτουν για τις στιγμές τρόμου που έζησαν.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, με το ερώτημα πώς μια ασήμαντη αφορμή οδήγησε σε μια τόσο άδικη και αιματηρή απώλεια να παραμένει αναπάντητο.

Ξεκίνησαν τα αντίποινα – Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ.

Το σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, έχει σημάνει τον συναγερμό στην τοπική ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκεται σε επιφυλακή από τον φόβο νέων επεισοδίων από φίλους και συγγενείς του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dete.gr, ξεκίνησαν ήδη τα αντίποινα από το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετα τον θάνατο του 30χρονου Κώστα. Γύρω στα 30 άτομα Ρομά, πήγαν και προκάλεσαν φθορές σε κατάστημα της Δορυλαίου κοντά στα Προσφυγικά που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία.