Σε 5 προσαγωγές έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα για τη δολοφονία του 30χρονου Ρομά έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και ένα πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σκληρός «μπράβος» της νύχτας στην Αχαΐα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΕΛ.ΑΣ. έγιναν δύο κλήσεις, η πρώτη για επεισόδιο μέσα στο μαγαζί και η δεύτερη για άτομο που βρίσκεται τραυματισμένο σε δρόμο σε πολύ κοντινή απόσταση από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο παρέες, που μέχρι εκείνη τη στιγμή διασκέδαζαν ανυποψίαστες, πιάστηκαν στα λόγια για ασήμαντη αφορμή. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα πνεύματα άναψαν και ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας. Η συμπλοκή ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ένας 30χρονος δέχθηκε ανελέητο ξυλοδαρμό, με μάρτυρες να κάνουν λόγο για πρωτοφανή αγριότητα.

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη ένα άτομο από την παρέα του που τραυματίστηκε πιο ελαφρά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος δεν άντεξε και λίγα λεπτά αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος οικογένεια και φίλους.

Οι γιατροί ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και η Αστυνομία κινητοποιήθηκε αστραπιαία, σημειώνει το patrisnews.gr.