Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή της Πάτρας, μετά τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κέντρο διασκέδασης με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 30χρονος Ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καβγάς ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή και οι πρώτες… μπουνιές έπεσαν μέσα στο κέντρο διασκέδασης, με τον ξυλοδαρμό να συνεχίζεται κι έξω. Όταν οι εμπλεκόμενοι αντιλήφθηκαν ότι ο 30χρονος έχει χάσει τις αισθήσεις του, τον μετέφεραν σε νοσοκομείο και εξαφανίστηκαν. Εκεί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν με αποτέλεσμα ο 30χρονος να καταλήξει.

Μαζί του στο νοσοκομείο, χτυπημένος αλλά χωρίς κανένα κίνδυνο για τη ζωή του, μεταφέρθηκε ακόμη ένας φίλος του θύματος.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες είναι γνωστοί και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Παράλληλα, υπάρχουν αυξημένα μέτρα υπό το φόβο πράξεων αντεκδίκησης για τη δολοφονία.