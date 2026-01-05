Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Πάτρας μετά τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες ενώ νέα στοιχεία αναφορικά με το τι συνέβη βλέπουν το «φως».

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας, όταν δύο παρέες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση και πιάστηκαν στα χέρια.

Τα μέλη της παρέας άρχισαν να ξυλοκοπούν βάναυσα τον 30χρονο με γροθιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Όταν συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη με στόχο να κρατήσουν τον 30χρονο στη ζωή, ωστόσο το θύμα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

50 άτομα έκαναν γυαλιά καρφιά κατάστημα

Οι συγγενείς του 30χρονου ζητούν δικαίωση, ενώ το απόγευμα της Κυριακής 4/1 όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» 50 άτομα μετέβησαν σε κατάστημα εστίασης που φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του μπαρ και τα έκαναν γυαλιά καρφιά.

Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να ξεκαθαρίσουν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή.