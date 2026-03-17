Τέλος στη δράση του 36χρονου Αιγύπτιου που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και 6 περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών, έδωσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Δευτέρας 16/3 εντόπισαν τον 36χρονο και του πέρασαν χειροπέδες, οδηγώντας τον στο Τ.Δ.Ε.Ε. Καμινίων – Νέου Φαλήρου. Εκεί αρχικά συνελήφθη για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για τον νόμο περί αλλοδαπών, καθόσον στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα μας.

Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, όπου από την προανάκριση προέκυψε ότι εμπλέκεται σε απόπειρα βιασμού και έξι περιπτώσεις «προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας» σε βάρος γυναικών.

Όλα τα περιστατικά συνέβησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Τον άνδρα από την Αίγυπτο αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα και τα θύματά του, ενώ την υπόθεση αναλαμβάνει πλέον η Δικαιοσύνη.