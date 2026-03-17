Ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, επικεφαλής της Warner Bros Discovery και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους executives στο Χόλιγουντ, αναμένεται να αποκομίσει περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια από τη συμφωνία πώλησης ύψους 111 δισ. δολαρίων του στούντιο στην Paramount, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Ζάσλαβ ενδέχεται να λάβει 34,2 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις αποχώρησης σε μετρητά, 115,8 εκατ. δολάρια σε κατοχυρωμένες μετοχές και 517,2 εκατ. δολάρια σε μη κατοχυρωμένες μετοχικές απολαβές, όπως προκύπτει από την κατάθεση της Warner Bros Discovery τη Δευτέρα το βράδυ. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναμένεται να λάβει και επιστροφές φόρων που εκτιμώνται έως και 335,4 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τους κανόνες του φορολογικού κώδικα, το συνολικό ποσό των απολαβών θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς περισσότερες μετοχές θα κατοχυρώνονται, ενώ θα μηδενιστεί σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση ρυθμιστικών αρχών και μετόχων, μετατεθεί για το 2027. Από την πλευρά της, η Paramount έχει δηλώσει ότι αναμένει η συμφωνία να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου.

Παράλληλα, ο Ζάσλαβ αποκόμισε επιπλέον 113 εκατ. δολάρια από την πώληση μετοχών της Warner Bros Discovery μέσα στον ίδιο μήνα. Η διοίκηση του ομίλου έχει λάβει θετικά σχόλια από τους μετόχους για τη διαχείριση της διαδικασίας πώλησης, η οποία κατέληξε σε προσφορά ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή από την Paramount, έναντι τιμής περίπου 10 δολαρίων ανά μετοχή που είχε η εταιρεία την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, το στούντιο καταγράφει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, καθώς οι ταινίες «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, «Sinners» και «Weapons» απέσπασαν Όσκαρ το Σαββατοκύριακο, ενώ το «A Minecraft Movie» σημείωσε υψηλές εισπράξεις στο box office.

Ωστόσο, το ύψος των απολαβών του Ζάσλαβ προκαλεί ανησυχία στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, σε μια περίοδο κατά την οποία αναλυτές εκτιμούν ότι η Paramount θα προχωρήσει σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας από τις συνδυασμένες δραστηριότητες των στούντιο, της τηλεόρασης και των ειδησεογραφικών τμημάτων, όπως τονίζουν οι Financial Times.

Οι αποδοχές του Ζάσλαβ αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης ήδη από το 2021, όταν του απονεμήθηκε πακέτο αμοιβών βασισμένο κυρίως σε stock options, συνολικής αξίας 247 εκατ. δολαρίων. Το 2024, η πλειοψηφία των μετόχων της Warner Bros Discovery καταψήφισε πακέτο αποδοχών ύψους 52 εκατ. δολαρίων.

Η ίδια κατάθεση αποκάλυψε και τις προβλεπόμενες απολαβές για άλλα ανώτατα στελέχη και συμβούλους της εταιρείας. Ο Τζέι Μπι Περέτ, επικεφαλής του παγκόσμιου τομέα streaming και gaming, ενδέχεται να λάβει 142 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις και μετοχές, ενώ ο οικονομικός διευθυντής Γκούναρ Βίντενφελς αναμένεται να λάβει 120 εκατ. δολάρια.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτά αποτελούν «εκτιμήσεις που βασίζονται σε πολλαπλές παραδοχές» και ότι τα πραγματικά ποσά «ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά». Παράλληλα, η Warner Bros Discovery γνωστοποίησε και τις αμοιβές των χρηματοοικονομικών της συμβούλων, με την Allen & Co να αναμένεται να λάβει έως και 100 εκατ. δολάρια και την JPMorgan περίπου 90 εκατ. δολάρια.