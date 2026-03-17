Ένας 21χρονος μπασκετμπολίστας έχει γίνει viral, όχι μόνο για την παρουσία του στα παρκέ, αλλά και για την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο λόγος για τον Ουίλιαμ Εζέτζα, ο οποίος συχνά τραβά τα βλέμματα στον δρόμο, καθώς πολλοί τον μπερδεύουν με τον διεθνή Έλληνα σούπερ σταρ του NBA. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που άγνωστοι τον σταματούν για selfies, πιστεύοντας ότι έχουν μπροστά τους τον «Greek Freak».

Σπουδές, μπάσκετ και… απρόσμενη δημοσιότητα

Ο Ουίλιαμ έχει ύψος 1,98 μ., σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και αγωνίζεται στην ομάδα μπάσκετ του Παγκρατίου. Παρότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά τον Αντετοκούνμπο, υπάρχει μια… ψηφιακή σύνδεση, καθώς ο ίδιος ο NBAer τον ακολουθεί στο Instagram.

Αστείες στιγμές από την καθημερινότητα

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ομοιότητά του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο του έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές.

«Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όποτε με βλέπουν στο μετρό, με σταματάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μία από τις πιο απρόσμενες στιγμές, όπως περιέγραψε, ενώ περπατούσε στο Σύνταγμα, ένας περαστικός έτρεξε πίσω του για να του ζητήσει φωτογραφία, φωνάζοντάς τον «Γιάννη».

Ακόμη πιο απίθανη ήταν η εμπειρία του σε σουβλατζίδικο, όπου – όπως είπε – τον κέρασαν φαγητό επειδή πίστευαν ότι είναι ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.