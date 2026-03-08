Με εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς επικράτησαν με 113-99 των Τζαζ. Ο Έλληνας διεθνής τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (9/12 δίποντα, 9/15 βολές), εννέα ριμπάουντ, οκτώ ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.

Καλή παρουσία για τους Μπακς είχε και ο Κούζμα με 18 πόντους και πέντε ασίστ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κιγιόντε Τζορτζ με 22 πόντους και ο Σένσαμπο με 17.

Μετά από αυτή τη νίκη οι Μπακς διατηρούν ελπίδες για τη μάχη των play in της Ανατολής. Το Μιλγουόκι είναι στο 27-35, ενώ οι Τζαζ είναι στο 19-45.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:

Τίμπεργουλβς – Μάτζικ 92-119

Πίστονς – Νετς 105-107

Χοκς – Σίξερς 125-116

Γκρίζλις – Κλίπερς 120-123

Μπακς – Τζαζ 113-99

Θάντερ – Γουόριορς 104-97