Με καπνογόνα, παλμό και βασικό σύνθημα «το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό» οι αυτοκινητιστές πορεύτηκαν από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, στη Μάρνη, προς τη Βουλή, μέσω της Σταδίου.

Φτάνοντας στη Βουλή, βρήκαν μπροστά τους ένα φραγμό από «κλούβες» των ΜΑΤ, που τους απέτρεψαν από το να κινηθούν προς το Μαξίμου. Η απεργία των ταξί θα συνεχιστεί μέχρι και τη ψήφιση του νομοσχεδίου στο οποίο αντιδρούν, την προσεχή Τρίτη, ενώ αύριο προγραμματίζεται νέα συγκέντρωση και πορεία, με αφετηρία τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

Ο κλάδος αντιδρά με σφοδρότητα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις του κ. Κυρανάκη ως «εκδικητικές».

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το άρθρο 52, το οποίο, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, μετατοπίζει το μεταφορικό έργο προς τις εταιρείες ενοικιαζόμενων ΙΧ με οδηγό, καταργώντας την υποχρέωση επιστροφής στην έδρα και μειώνοντας τους χρόνους προκράτησης.

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «εκφοβισμό», καταγγέλλοντας τις διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση αδειών ακόμη και για απλά αδικήματα (όπως μια συμπλοκή), καθώς και τη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη δυσπιστία τους για την ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης μέσω QR code, θεωρώντας την εργαλείο συκοφάντησης του επαγγέλματος.