Συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος κατηγορείται ότι εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες, θέτοντας παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για τη νόμιμη μονή, η οποία ισχύει κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, ο οδηγός είχε εισπράξει υπερβολικά κόμιστρα τουλάχιστον 56 φορές από επιβάτες.

«Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.