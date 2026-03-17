Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025, με αύξηση καθαρών κερδών κατά 66,1%, φτάνοντας τα 39,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 24 εκατ. ευρώ του 2024. Η αύξηση αυτή καταγράφηκε εν μέσω ισχυρής λειτουργικής απόδοσης και στρατηγικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της.

Συνολικά, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,3% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα έσοδα από μισθώματα κατέγραψαν αύξηση 9,6%, φτάνοντας τα 41,1 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η αύξηση των κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO), τα οποία ανήλθαν σε 22,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,3%.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας, Δημήτρης Παπούλης, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Trade Estates, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα της χρήσης αντικατοπτρίζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων και συνεχή πρόοδο στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού χαρτοφυλακίου οργανωμένων εμπορικών πάρκων και σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics. Τα εμπορικά μας πάρκα διατηρούν υψηλά επίπεδα πληρότητας και αυξανόμενης επισκεψιμότητας, ενώ η ζήτηση για σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις logistics παραμένει ισχυρή, καθώς οι επιχειρήσεις εκσυγχρονίζουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Η χρηματοοικονομική επίδοση του 2025 αποτυπώνει αυτή τη δυναμική, με αύξηση των μισθωτικών εσόδων και συνεχιζόμενη δημιουργία αξίας μέσω νέων αναπτύξεων και ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, διατηρούμε ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, διασφαλίζοντας την ευελιξία μας για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Η βιωσιμότητα παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας, με τα νέα έργα να ενσωματώνουν υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας. Σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η συμμετοχή μας στον European Public Real Estate Association (EPRA) και η σταδιακή υιοθέτηση των Best Practice Recommendations, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών μας στοιχείων. Η ανθεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, σε συνδυασμό με τη στρατηγική μας προσέγγιση στις επενδύσεις, επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να αποδίδουμε σταθερά σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και να αποτελούμε μια αξιόπιστη επιλογή για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η προτεινόμενη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η διανομή του υψηλότερου μερίσματος (0,13€/μετοχή) που έχει ως σήμερα διατεθεί από την Εταιρεία μας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, η Trade Estates παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της».

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της Μεικτής Εύλογης Αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, η οποία ανήλθε σε 601,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV) φτάνει τα 340,0 εκατ. ευρώ.